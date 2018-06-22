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الإسكان تكشف تفاصيل وحدات العاصمة الإدارية الجديدة المقرر طرحها للحجز

الجمعة، 22 يونيو 2018 10:02 ص
الإسكان تكشف تفاصيل وحدات العاصمة الإدارية الجديدة المقرر طرحها للحجز الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان
كتب أحمد حسن
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كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفاصيل الوحدات السكنية التى ستطرحها للحجز خلال أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مفاجأة عدم وجود قرعة، وأنه لأول مرة سيتم الحجز إلكترونيا، وذلك فى إطار دعم الدولة لإجراءات الشمول المالى، موضحا أنه من حق كل راغب فى الحجز اختيار الوحدة التى يرغب فيها، لكن تخصيص الوحدات سيكون بأسبقية اختيارها على الموقع الإلكترونى المخصص للحجز، وذلك بعد تحويل مبلغ جدية الحجز.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن المرحلة الأولى من طرح الوحدات بالحى السكنى (R3) الذى تشرف على تنفيذه الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تشمل 2048 وحدة، بمساحات من 110 - 180م بتشطيبات فاخرة، مؤكدا أن التسليم سيبدأ بعد عام من إنهاء إجراءات التعاقد.

وقال رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: الوحدات المطروحة بنظام التقسيط على 4 سنوات بدون فوائد، وهناك خصم خاص للسداد الفورى، وأنظمة تقسيط أخرى بفترات ممتدة، مشيرا إلى أن الحى السكنى الذى تُطرح به الوحدات يضم منطقة متكاملة الخدمات، بالإضافة إلى عدد من المدارس الدولية، ومستشفى تخصصى.


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الإسكان

العاصمة الإدارية الجديدة




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التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

Egyptian Dr

إسكان فاخر ............. لشباب مش لاقى يأكل !!!!

المتر السكنى فى صحراء ب 11 الف جنيه !!! يعنى شقه بمليون جنيه !!!!! وأكيد ده المربع اللى اى كلام !!!! أمال الباقى المتر بكام....... ولمين !!!!!! واضح أن العاصمه الجديده ستكون قلعه تفصل الكبار عن بقيه الشعب !!!!!

عدد الردود 0

بواسطة:

عايده

و المفجاءه ...مفيش قرعة

و هي رخيصة علشان تعمل لها قرعة...الشقة يتعدي ثمنها المليون جنية.. ال..110 متر....و هل تكلفة هذة المساحة تتعدي المليون ...حضراتكم بكدة بتنافس القطاع الخاص في مستوي الربح ...

عدد الردود 0

بواسطة:

عايده

و المفجاءه ...مفيش قرعة

و هي رخيصة علشان تعمل لها قرعة...الشقة يتعدي ثمنها المليون جنية.. ال..110 متر....و هل تكلفة هذة المساحة تتعدي المليون ...حضراتكم بكدة بتنافس القطاع الخاص في مستوي الربح ...

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