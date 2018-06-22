الأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب روسيا بسحب قواتها من ترانسنيستريا

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اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة ، قرارا يطالب بانسحاب القوات الخارجية من مولدوفا.

ولقى القرار دعمًا من جانب 64 دولة، وصوتت ضده 15 دولة ، بينما امتنعت عن التصويت عليه 83 دولة، حسبما ذكرت وكالة (إنترفاكس) الروسية للأنباء.

ويحث القرار روسيا على القيام بسحب كامل وغير مشروط وبلا مزيد من التأخير وبشكل منظم لقوات تابعة لها من جمهورية ترانسنيستريا، وذلك عملا بقرارات ذات صلة صادرة عن منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا.

يذكر أن القرار تقدمت به مولدوفا وحظى برعاية من كندا وجورجيا ورومانيا وأوكرانيا وإستونيا.