video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 22 يونيو 2018 08:21 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة بمعظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الجمعة، 22 يونيو 2018 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة بمعظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة درجات الحرارة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً.
 
 
وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
 
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

الصغرى العظمى 

القاهرة 26 39 
وسط الدلتا 25 38
الإسكندرية 23 31
بلطيم 22 30
مطروح 22 30
السلوم 21 30
سيوة 25 40
بورسعيد 25 29
دمياط 25 29
العريش 20 32
رفح 20 31
الإسماعيلية 23 38
السويس 24 39
رأس سدر 24 40
نخل 17 37
نويبع 27 36
طابا 25 36 
كاترين 20 33
الطور 25 36
شرم الشيخ 29 39
الغردقة 29 39
مرسى علم 28 37
الفيوم 25 40
بنى سويف 25 41
المنيا 24 41
أسيوط 26 42
سوهاج 27 42
قنا 28 43
الأقصر 29 45
أسوان 30 45
أبوسمبل 29 45
الوادى الجديد 30 45 
شلاتين 30 43
أبو رماد 31 41
رأس حدربة 31 40
حلايب 42 39
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى 

مكة المكرمة 33 44
المدينة 30 44
الرياض 26 41
المنامة 33 38
أبوظبى 30 40
الدوحة 32 41
الكويت 30 44
دمشق 16 33
بيروت 24 28
عمان 17 31
القدس 18 29 
غزة 22 31
بغداد 26 40
مسقط 32 39
صنعاء 14 29
الخرطوم 28 40
طرابلس 32 30
تونس 20 32
الجزائر 19 26
الرباط 16 32
نواكشوط 26 37
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى 

أنقرة 14 27 
اسطنبول 20 27
إسلام آباد 25 37
نيودلهى 31 42
جاكرتا 24 34
بكين 21 32
كوالامبور 24 31
طوكيو 20 25
أثينا 21 31
روما 18 28
باريس 09 21
مدريد 21 34
برلين 11 19 
لندن 11 20
مونتريال 13 23
موسكو 15 25
نيويورك 17 23
واشنطن 19 24

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة




لا تفوتك
"مش بالكيماوى".. استخدام الجراحة فى علاج سرطان البروستاتا يشفى المريض تماما

"مش بالكيماوى".. استخدام الجراحة فى علاج سرطان البروستاتا يشفى المريض تماما

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

"فولجوجراد" تستقبل الفراعنة بالفانيليا لمحاربة البعوض

"فولجوجراد" تستقبل الفراعنة بالفانيليا لمحاربة البعوض

نعمة أمام محكمة الأسرة: "زوجى أشعل النيران فى جسدى عندما علم بحملى"

نعمة أمام محكمة الأسرة: "زوجى أشعل النيران فى جسدى عندما علم بحملى"

لا تتعجب إنها كرة القدم.. الأرجنتين تسقط بثلاثية أمام كرواتيا بدون فنانين ولا إعلاميين ولا خمسة أمواه.. الأسطورة ميسي يتوه فى الملعب بدون إصابات.. ومارادونا يبكى فى المدرجات

لا تتعجب إنها كرة القدم.. الأرجنتين تسقط بثلاثية أمام كرواتيا بدون فنانين ولا إعلاميين ولا خمسة أمواه.. الأسطورة ميسي يتوه فى الملعب بدون إصابات.. ومارادونا يبكى فى المدرجات

"بصاصين الجماعة.. فتيات مباعة".. نساء الإخوان كلمة السر فى قضايا التخابر.. ابنة سكرتير المعزول مرسى وصحفية تتورطان فى التخابر مع قطر.. وباحثة كيميائية متهمة بالتخابر مع تركيا

"بصاصين الجماعة.. فتيات مباعة".. نساء الإخوان كلمة السر فى قضايا التخابر.. ابنة سكرتير المعزول مرسى وصحفية تتورطان فى التخابر مع قطر.. وباحثة كيميائية متهمة بالتخابر مع تركيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة