الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة بمعظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً.

وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 39

وسط الدلتا 25 38

الإسكندرية 23 31

بلطيم 22 30

مطروح 22 30

السلوم 21 30

سيوة 25 40

بورسعيد 25 29

دمياط 25 29

العريش 20 32

رفح 20 31

الإسماعيلية 23 38

السويس 24 39

رأس سدر 24 40

نخل 17 37

نويبع 27 36

طابا 25 36

كاترين 20 33

الطور 25 36

شرم الشيخ 29 39

الغردقة 29 39

مرسى علم 28 37

الفيوم 25 40

بنى سويف 25 41

المنيا 24 41

أسيوط 26 42

سوهاج 27 42

قنا 28 43

الأقصر 29 45

أسوان 30 45

أبوسمبل 29 45

الوادى الجديد 30 45

شلاتين 30 43

أبو رماد 31 41

رأس حدربة 31 40

حلايب 42 39

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 33 44

المدينة 30 44

الرياض 26 41

المنامة 33 38

أبوظبى 30 40

الدوحة 32 41

الكويت 30 44

دمشق 16 33

بيروت 24 28

عمان 17 31

القدس 18 29

غزة 22 31

بغداد 26 40

مسقط 32 39

صنعاء 14 29

الخرطوم 28 40

طرابلس 32 30

تونس 20 32

الجزائر 19 26

الرباط 16 32

نواكشوط 26 37

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 14 27

اسطنبول 20 27

إسلام آباد 25 37

نيودلهى 31 42

جاكرتا 24 34

بكين 21 32

كوالامبور 24 31

طوكيو 20 25

أثينا 21 31

روما 18 28

باريس 09 21

مدريد 21 34

برلين 11 19

لندن 11 20

مونتريال 13 23

موسكو 15 25

نيويورك 17 23

واشنطن 19 24