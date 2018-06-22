video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 22 يونيو 2018 01:35 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

وألا تقل نسبة الدولة عن 51%..

اقتراح بالبرلمان يقضى بملكية المؤسسات الصحفية القومية بين الدولة والعاملين

الجمعة، 22 يونيو 2018 12:00 ص
اقتراح بالبرلمان يقضى بملكية المؤسسات الصحفية القومية بين الدولة والعاملين مجلس النواب
كتب محمود حسين
إضافة تعليق

تقدم النائب المستقل عبد الباقى تركيا، باقتراح بقانون لتعديل قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، يقضى بأن تكون ملكية المؤسسات الصحفية مشتركة بين الدولة والعاملين فى تلك المؤسسات، بحيث لا تقل نسبة الدولة عن 51%، ولا تزيد نسبة العاملين عن 49%.

 

ويتضمن الاقتراح بقانون فى المادة الأولى منه إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة نصها الآتى:

 

"تكون ملكية المؤسسات الصحفية ملكية مشتركة بين الدولة والعاملين فى تلك المؤسسات عن طريق طرح أسهم وتكون الأولوية لهؤلاء العاملين، على أن تحتفظ الدولة بنسبة 51% أو أكثر".

 

المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 

وأحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الاقتراح بقانون إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، والتى أدرجته على جدول أعمال اجتماعها يوم الاثنين المقبل، لمناقشته.

 

وأشار مقدم الاقتراح بقانون فى المذكرة الإيضاحية الذى أرفقها به، إلى أن المؤسسات الصحفية القومية تواجه مشكلة مالية كبرى نتيجة تراكمات السنوات الماضية من سوء الإدارة، وعدم اعتماد المعايير المحاسبية السليمة فى إتمام المشروعات الاقتصادية أنشأتها هذه المؤسسات، ما نتج عنه تراجع الإيرادات والعجز عن توفير المبالغ المطلوبة للمرتبات وتشغيل قطاعات المؤسسات المختلفة، حيث وفرت الدولة مبالغ ضخمة وصلت إلى ما يقرب من 2 مليار جنيه مصرى لدعم تلك المؤسسات، وذلك حتى تستطيع دفع المرتبات، وتوفير مستلزمات الإنتاج من أوراق وأحبار وقطع غيار ماكينات الطباعة، وخلافه.

 

وأوضح، أنه للخروج من الدوامة المالية التى تعيشها المؤسسات الصحفية القومية، وللحفاظ عليها وعلى دورها الوطنى، اقتراح تغيير نمط الملكية الموجود فى القانون رقم 96 لسنة 1996 والقائم على ملكية تامة للدولة لهذه المؤسسات لتصبح ملكية مشتركة، وذلك بعد تقييم أصول تلك المؤسسات ـ كل على حدة، على أن تطرح فى صورة أسهم وتحافظ الدولة على نسبة 51% أو أكثر، والنسبة الأخرى تطرح فى صورة أسهم، على أن تكون الأولوية للعاملين فى تلك المؤسسات.

 

جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق الأسبوع الماضى على مشروع قانون جديد بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، ومشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام، فى مجموعها، وأرسلها إلى مجلس الدولة للمراجعة، ومن المتوقع أخذ الموافقة النهائية على تلك المشروعات خلال الأيام القليلة المقبلة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الصحفيين": اجتماع المجلس اليوم سيناقش تطورات قانون تنظيم الصحافة

مادة رد حق المصريين فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام.. تحصيل ضرائب من إعلانات جوجل وفيس بوك يعيد مليارات مصر المنهوبة ويوقف نزيف العملات الصعبة.. ويضع نهاية لإنفاق المصريين على رفاهية أيرلندا

الصحف المصرية: النواب يوافق على قانون تنظيم الصحافة والإعلام.. الأمن يحبط مخطط أبناء الإخوان المحبوسين لإثارة الفوضى بذكرى 30 يونيو.. الحكومة الجديدة أمام البرلمان خلال ساعات.. 7 آلاف مشروع ضمن قرض "مستورة"

بالفيديوجراف.. أهم مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام

ننشر نص المادة الملزمة لـ"جوجل وفيس بوك" بدفع ضرائب وفق قانون تنظيم الصحافة

ننشر نص مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

البرلمان يوافق على مشروع قانون "تنظيم الصحافة والإعلام" ويحيله لمجلس الدولة

اخبار البرلمان

مجلس النواب

البرلمان

الصحف

المؤسسات الصحفيه




لا تفوتك
السيسي لكبير مستشارى ترامب: ندعم تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية

السيسي لكبير مستشارى ترامب: ندعم تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية

106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

رسميا.. طرح شقق العاصمة الإدارية للحجز الأسبوع المقبل.. الإسكان: كراسات الشروط داخل فروع بنك التعمير والإسكان قبل الموعد بيومين.. ومصادر: سعر المتر يبدأ من 11 ألف جنيه.. و2048 شقة بمساحات 130 وحتى 180 مترا

رسميا.. طرح شقق العاصمة الإدارية للحجز الأسبوع المقبل.. الإسكان: كراسات الشروط داخل فروع بنك التعمير والإسكان قبل الموعد بيومين.. ومصادر: سعر المتر يبدأ من 11 ألف جنيه.. و2048 شقة بمساحات 130 وحتى 180 مترا

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة