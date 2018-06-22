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الجمعة، 22 يونيو 2018 11:47 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

الجمعة، 22 يونيو 2018 11:14 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة اعرف كل حاجة
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادًا مختصرًا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات، السياسية والاقتصادية الرياضية فى مصر والعالم، اليوم الجمعة، وعلى رأسها إعلان وزارة الإسكان تفاصيل وحدات العاصمة الإدارية الجديدة المقرر طرحها للحجز وبدون قرعة.

 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان

 

الإسكان تعلن طرح وحدات العاصمة الإدارية بدون قرعة وبالتقسيط على 4 سنوات

 

حالة الطقس
حالة الطقس

 

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

 

إغلاق طريق
إغلاق طريق

 

المرور يغلق محور الشهيد بمدينة نصر 3 أيام ﻹنشاء كوبرى امتداد محور المشير

 

4
 

 

الحكومة تتجه لفرض ضرائب على الشركات المعلنة على منصات "جوجل وفيسبوك"

 

جهاد جريشة
جهاد جريشة

 

كأس العالم 2018.. جهاد جريشة حكما لمباراة إنجلترا وبنما

 

السياحة المصرية
السياحة المصرية

 

حملة ترويجية للسياحة المصرية على القنوات الإيطالية خلال كأس العالم بروسيا

 

التموين
التموين

 

التموين: زيادة معدلات طرح الأسماك بنسبة 30%.. و"المصرية للتسويق" تخصص سيارات متنقلة لطرح المنتجات بالميادين العامة

 

تدريبات المنتخب
تدريبات المنتخب

 

منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة السعودية بكأس العالم.. واتحاد الكرة: تذاكر المباراة متاحة

 

حبس
حبس

 

ضبط طالبين جامعيين يسربان أسئلة الثانوية العامة على مواقع التواصل الاجتماعى

 

القمر الصناعى
القمر الصناعى

 

روسيا تطلق القمر الصناعى المصرى EgyptSat-A نهاية العام

 

 


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