اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادًا مختصرًا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات، السياسية والاقتصادية الرياضية فى مصر والعالم، اليوم الجمعة، وعلى رأسها إعلان وزارة الإسكان تفاصيل وحدات العاصمة الإدارية الجديدة المقرر طرحها للحجز وبدون قرعة.



الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان

الإسكان تعلن طرح وحدات العاصمة الإدارية بدون قرعة وبالتقسيط على 4 سنوات



حالة الطقس

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة



إغلاق طريق

المرور يغلق محور الشهيد بمدينة نصر 3 أيام ﻹنشاء كوبرى امتداد محور المشير





الحكومة تتجه لفرض ضرائب على الشركات المعلنة على منصات "جوجل وفيسبوك"



جهاد جريشة

كأس العالم 2018.. جهاد جريشة حكما لمباراة إنجلترا وبنما



السياحة المصرية

حملة ترويجية للسياحة المصرية على القنوات الإيطالية خلال كأس العالم بروسيا



التموين

التموين: زيادة معدلات طرح الأسماك بنسبة 30%.. و"المصرية للتسويق" تخصص سيارات متنقلة لطرح المنتجات بالميادين العامة



تدريبات المنتخب

منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة السعودية بكأس العالم.. واتحاد الكرة: تذاكر المباراة متاحة



حبس

ضبط طالبين جامعيين يسربان أسئلة الثانوية العامة على مواقع التواصل الاجتماعى



القمر الصناعى

روسيا تطلق القمر الصناعى المصرى EgyptSat-A نهاية العام