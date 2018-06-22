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الجمعة، 22 يونيو 2018 07:20 م
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اعتقال 6 أكاديميين من أعضاء هيئة تدريس جامعة صنعاء على يد الحوثى

الجمعة، 22 يونيو 2018 06:04 م
اعتقال 6 أكاديميين من أعضاء هيئة تدريس جامعة صنعاء على يد الحوثى اليمن
أ ش أ
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اعتقلت ميليشيات الحوثى الانقلابية، 6 أكاديميين من أعضاء هيئة تدريس جامعة صنعاء أثناء توجههم إلى العاصمة المؤقتة عدن لاستلام الراتب الذى صرفته لهم حكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.

وطالبت نقابة أعضاء هيئة التدريس - طبقًا لقناة العربية الأخبارية اليوم الجمعة - بسرعة إطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة الجهات التى تمارس الاعتقال خارج إطار سلطة الدستور والقانون، وأدانت حادثة الاعتقال من قبل مسلحى الميليشيات الحوثية.

وكانت ميليشيات الحوثى قد أوقفت أكثر من 1300 عضو من منتسبى جامعة صنعاء، وهو ما اعتبره متابعون للشأن اليمنى مؤشرًا خطيرًا ينذر بتعطيل وشيك للعملية التعليمية فى أهم الجامعات اليمنية.

 

 


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