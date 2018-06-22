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إقالة مسؤول كبير بالشرطة البولندية إثر حادث وفاة محقق فى مكافحة الإرهاب

الجمعة، 22 يونيو 2018 03:13 م
إقالة مسؤول كبير بالشرطة البولندية إثر حادث وفاة محقق فى مكافحة الإرهاب الشرطة البولندية
وارسو (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الداخلية البولندية إقالة مسؤول إقليمى بالشرطة وأحد نوابه بعدما حضرا حفلاً توفى فيه محقق فى مكافحة الإرهاب إثر سقوطه من النافذة.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة، أن حادثة السقوط وقعت أمس الخميس، فى أحد المنتجعات الساحلية على بحر البلطيق بعد اجتماع بين قادة من جهاز الشرطة فى مدينة جورجوف ويلكوبولسكى غربى البلاد، مضيفة أن المحقق، البالغ من العمر 47 عاماً، سقط من نافذة الدور الثانى وأصيب بجروح خطيرة بالرأس ثم توفى لاحقا.

وأشارت الشبكة إلى أن المتحدث باسم الشرطة الوطنية، ماريوس سياركا، قال إن المحققين المعنيين أمروا ببدء تشريح الجثة.

 


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