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الجمعة، 22 يونيو 2018 01:33 م
خالد صلاح
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إزالة كبائن التليفونات القديمة من شوارع الأزبكية ووسط البلد

الجمعة، 22 يونيو 2018 11:59 ص
إزالة كبائن التليفونات القديمة من شوارع الأزبكية ووسط البلد إزالة كبائن التلفونات من شوارع القاهرة
ماجد تمراز
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بدأت أجهزة محافظة القاهرة وحى الأزبكية، فى رفع كبائن التليفونات القديمة والمتهالكة"ميناتل"، المتواجدة بشوارع الحى ، وتعيق حركة المارة على الأرصفة وتشوه الشكل العام بالشارع بسبب تواجدها منذ سنوات بهذه الشوارع دون فائدة أو سبب، خاصة بعد انقطاع الخدمة عنها منذ سنوات.
 
كما شنت أجهزة حى الأزبكية، بالتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة، حملة نظافة بشارع الألفى وميدان أحمد عرابى، حيث تم تطهير الجريلات الخاصة بالمحلات والمطاعم، وتغيير وتجريد النباتات التالفة بأحواض الزرع الموضوعة بالحواجز الحديدية بمحيط المحلات.
 
كما تم شن حملة لرفع الإشغالات من شارع الجمهورية، بالتنسيق مع شرطة المرافق، وذلك لفتح حركة المرور أمام السيارات.
 
 
 

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