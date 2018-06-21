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الخميس، 21 يونيو 2018 06:05 ص
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6 معلومات عن صناديق التأمين الخاصة فى مصر.. تعرف عليها

الخميس، 21 يونيو 2018 05:00 ص
6 معلومات عن صناديق التأمين الخاصة فى مصر.. تعرف عليها محمد عمران
كتب : حسام الشقويرى
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يقصد بـ"صندوق التأمين الخاص" كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.. فيما يلى 6 معلومات عن صناديق التأمين الخاصة فى مصر:

 

1 - 60 مليار جنيه رأسمال صناديق التأمين الخاصة بمصر

2 - تبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة بمصر المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 664 صندوقاً منها 55 صندوقا تحت التصفية

3 - إجمالى عدد مشتركين بلغ 4.8 مليون مشترك

 4-   11  صندوقا يتجاوز رأسماله مليار جنيه أما الصناديق صغيرة الحجم (من 250 مليون جماً فأقل) فعددها 601 صندوقاً، وتعتبر باقى الصناديق متوسطة الحجم.

5 - صناديق التأمين الخاصة بمصر تنظم وفقا للقانون رقم 54 لسنة 1975

6 - نجحت الصناديق فى تنمية أصولها البالغة حوالى 60 مليار جم فى 31/12/2016، منها 54.6 مليار جم استثمارات مالية تصل نسبة الاستثمار فى الأوراق المالية المضمونة فيها نسبة 71% بقيمة 38.7 مليار جم، بينما بلغت نسبة الاستثمار فى الأسهم 4.8% بقيمة 2.6 مليار جم، فى حين بلغت نسبة الاستثمار فى الودائع 20.3%.


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