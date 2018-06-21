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الخميس، 21 يونيو 2018 06:07 م
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3.7 مليون جنيه لدعم قدرات شركة اليايات ومهمات النقل

الخميس، 21 يونيو 2018 05:29 م
3.7 مليون جنيه لدعم قدرات شركة اليايات ومهمات النقل شركة اليايات ومهمات النقل
كتب عبد الحليم سالم
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كشفت الموازنة التخطيطية لشركة اليايات ومهمات وسائل النقل إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى عن تحقيق ربح يصل إلى 8.7 مليون جنيه العام المالى 2018-2019، مقابل ربح متوقع العام المالى الجارى يصل إلى 8.3 مليون جنيه، وبتراجع نحو 5 ملايين جنيه عن ربح العام المالى الماضى 2016-2017.

وبحسب موازنة الشركة التقديرية فإنها تستهدف ضخ استثمارات جديدة بنحو 3.78 مليون جنيه، لرفع الكفاءة الفنية للمعدات وإزالة نقاط الاختناق، لزيادة الطاقة المتاحة للإنتاج فى منتجات اليايات الورقية والحلزونية، مع دعم قدرات التفتيش وقياس الجودة وتطوير جميع كوادر العاملين بالشركة من خلال التدريب المتخصص.


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