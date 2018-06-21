2.7 مليون مرشح فى الانتخابات المكسيكية العامة 1 يوليو المقبل

قالت قناة "تيلى سور" الفنزويلية، إن المرشحين للأحزاب السياسية فى الانتخابات المكسيكية وصول عددهم إلى 160 ألف ممثل، وسجل 2.7 مليون ممثل فى مراكز الاقتراع للانتخابات المكسيكية المقرر عقدها فى الأول من يوليو.

وأفاد المعهد الوطنى الانتخابى (المعهد الوطني للإحصاء)، أن الأحزاب السياسية سجلت 2.7 مليون ممثل لصناديق للانتخابات المقبلة التى ستعقد فى 1 يوليو.

ووفقا لبيانات أولية من 19 يونيو، قالت المؤسسة المكسيكية إن الأحزاب السياسية والمرشح المستقل لمنصب رئيس الجمهورية خايمى رودريجيز كالديرون تمكنت من تجاوز عدد من المرشحين الـ 156883.

ووفقا للبيانات، فإن الحزب الثورى المؤسسى (PRI) يتزعم قائمة تضم أكبر عدد من المرشحين مع 604258 شخص، ولا تزال قائمة حركة التجديد الوطنية (MORENA) مع 559853، والثالث هو حزب العمل الوطنى (PAN) مع 367،146 ممثلاً.

ويستمر حزب البيئة الخضراء بالمكسيك (PVEM) مع وجود 266،684 ممثلا؛و تمكن التحالف الجديد لتسجيل 228300، فى حين التحق حزب الثورة الديمقراطية (الديمقراطية الشعبية) 215283 وحزب العمال(PT) مع 178831 .