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وكيل "دينية البرلمان": الانتهاء من قانون تنظيم دار الإفتاء قريبًا

الخميس، 21 يونيو 2018 12:00 ص
وكيل "دينية البرلمان": الانتهاء من قانون تنظيم دار الإفتاء قريبًا شكرى الجندى وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب
كتب محمود العمرى
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قال اللواء شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعود للاجتماع خلال الأسبوع المقبل لاستكمال باقى الملفات ومشروعات القوانين المعلقة داخل اللجنة، بالإضافة إلى الطلبات المؤخرة الموجودة فى اللجنة، لافتًا أن هناك  أولويات داخل اللجنة وعلى رأسها قانون تنظيم دار الإفتاء للانتهاء منه فى أقرب وقت، نظرًا لأهميته فى الفترة الحالية.

 

وأضاف وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة خاطبت هيئة المكتب، بإدراج مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة الذى انتهت منه الدور الماضى لسرعة مناقشته فى الجلسات العامة، والتصويت عليه، لافتًا أن القانون  من الأولويات لأنه ينظم عملية الفتوى وخاصة فى ظل انتشارها بشكل كبير دون الالتزام بالمصادر المختصة.

 

وتابع، أن الفترة الحالية تتطلب جهدًا كبيرًا من المجلس للانتهاء من المشروعات الهامة فى الوقت الحالى، خاصة أن قانون الفتوى العامة يساعد على ضبط المسألة الخاصة بالفتوى فى مصر.


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