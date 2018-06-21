وسيط تأمين: لا يوجد فى مصر تأمين على اللاعبين ضد الإصابات بالملعب

كتب : حسام الشقويرى

كشف وسيط التأمين حمدى عبد المولى، أنه لا توجد فى مصر أى وثيقة تأمين على اللاعبين الرياضيين ضد خطر الإصابات أو الموت المفاجئ فى الملعب، كما يحدث فى الخارج، كما أنه لا تتضمن لائحة شئون اللاعبين بالاتحادات الرياضية المصرية أى إشارة لبند التأمين باستثناء اتحاد كرة القدم، الذى يلزم الأندية بالتأمين الإجبارى بوثيقة الحوادث الشخصية خارج الملاعب بتغطية تأمينية تبلغ قيمتها 300 ألف جنيه، ولا يوجد فيها أى بنود تسمح للاعبين بالتعويض عن أى إصابة أو حدوث وفاة أثناء اللعب داخل الملعب.

وأضاف عبد المولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن إحدى شركات التأمين قامت بإعادة التأمين على الوثيقة بالخارج، وحصلت على موافقة من هيئة الرقابة المالية واعتمادها للعمل بها داخل السوق المصرى، ولكن لم يتم تفعيل العمل بها حتى الآن لعدم وجود أى إلزام حقيقى على الأندية أو الاتحادات الرياضية للعمل بها، لافتا إلى أن أى لاعب محترف بالخارج لا يحق له اللعب بدون الحصول على هذه التغطية التأمينية التى يقوم بها النادى.

وأوضح عبد المولى أن التأمين بالخارج يتم بطريقة شاملة بحيث تتضمن التغطية جميع الأخطار، التى يمكن أن يتعرض لها اللاعب سواء داخل الملعب أو خارجه والتى يكون لها سبب مباشر فى عدم مشاركة اللاعب فى المباريات، وهى المهنة الأساسية له والتى من أجلها تعاقد معه النادى.

وحول وجود تغطية تأمينية للاعبى المنتخب المصرى فى بطولة كأس العالم بروسيا، أوضح عبد المولى أن التغطيات التأمينية على لاعبى المنتخب تقتصر على ما قامت به الأندية من تأمين، وتختلف بحسب قدرة النادى وإمكانياته حيث تقوم أندية المحترفين فى الخارج بتطبيق التأمين الشامل، أما اللاعبين المحليين فتقتصر التغطية على وثيقة الحوادث الشخصية التى لا تتضمن تأمينهم فى الملاعب، ولا يقوم الاتحاد المصرى لكرة القدم بعمل أى تغطية تأمينية على اللاعبين، الامر الذى تسبب عنه عدة مشكلات سابقة بين الاتحاد والأندية المحلية، ومنها إصابة باسم مرسى لاعب الزمالك أثناء انضمامه للمنتخب فى تصفيات أفريقيا 2014 حيث طالب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك اتحاد كرة القدم بتحمل نفقات علاجه ولم يتم الاستجابة لطلبه لعدم وجود تأمين على اللاعبين.