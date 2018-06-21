video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 02:45 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وسيط تأمين: لا يوجد فى مصر تأمين على اللاعبين ضد الإصابات بالملعب

الخميس، 21 يونيو 2018 01:07 ص
وسيط تأمين: لا يوجد فى مصر تأمين على اللاعبين ضد الإصابات بالملعب منتخب مصر لكرة القدم
كتب : حسام الشقويرى
إضافة تعليق

كشف وسيط التأمين حمدى عبد المولى، أنه لا توجد فى مصر أى وثيقة تأمين على اللاعبين الرياضيين ضد خطر الإصابات أو الموت المفاجئ فى الملعب، كما يحدث فى الخارج، كما أنه لا تتضمن لائحة شئون اللاعبين بالاتحادات الرياضية المصرية أى إشارة لبند التأمين باستثناء اتحاد كرة القدم، الذى يلزم الأندية بالتأمين الإجبارى بوثيقة الحوادث الشخصية خارج الملاعب بتغطية تأمينية تبلغ قيمتها 300 ألف جنيه، ولا يوجد فيها أى بنود تسمح للاعبين بالتعويض عن أى إصابة أو حدوث وفاة أثناء اللعب داخل الملعب.

 وأضاف عبد المولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن إحدى شركات التأمين قامت بإعادة التأمين على الوثيقة بالخارج، وحصلت على موافقة من هيئة الرقابة المالية واعتمادها للعمل بها داخل السوق المصرى، ولكن لم يتم تفعيل العمل بها حتى الآن لعدم وجود أى إلزام حقيقى على الأندية أو الاتحادات الرياضية للعمل بها، لافتا إلى أن أى لاعب محترف بالخارج لا يحق له اللعب بدون الحصول على هذه التغطية التأمينية التى يقوم بها النادى.

وأوضح عبد المولى أن التأمين بالخارج يتم بطريقة شاملة بحيث تتضمن التغطية جميع الأخطار، التى يمكن أن يتعرض لها اللاعب سواء داخل الملعب أو خارجه والتى يكون لها سبب مباشر فى عدم مشاركة اللاعب فى المباريات، وهى المهنة الأساسية له والتى من أجلها تعاقد معه النادى.

وحول وجود تغطية تأمينية للاعبى المنتخب المصرى فى بطولة كأس العالم بروسيا، أوضح عبد المولى أن التغطيات التأمينية على لاعبى المنتخب تقتصر على ما قامت به الأندية من تأمين، وتختلف بحسب قدرة النادى وإمكانياته حيث تقوم أندية المحترفين فى الخارج بتطبيق التأمين الشامل، أما اللاعبين المحليين فتقتصر التغطية على وثيقة الحوادث الشخصية التى لا تتضمن تأمينهم فى الملاعب، ولا يقوم الاتحاد المصرى لكرة القدم بعمل أى تغطية تأمينية على اللاعبين، الامر الذى تسبب عنه عدة مشكلات سابقة بين الاتحاد والأندية المحلية، ومنها إصابة باسم مرسى لاعب الزمالك أثناء انضمامه للمنتخب فى تصفيات أفريقيا 2014 حيث طالب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك اتحاد كرة القدم بتحمل نفقات علاجه ولم يتم الاستجابة لطلبه لعدم وجود تأمين على اللاعبين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كأس العالم 2018.. رونالدو أسرع لاعب فى تاريخ كرة القدم

وزير الرياضة بعد خسارة المنتخب أمام روسيا: "أنا مش وزير كرة القدم"

تأمين

كرة القدم

كاس العالم

اقتصاد




لا تفوتك
وزير التموين: المواطن سيشعر بالإصلاح الاقتصادى خلال عام أو عامين (فيديو)

وزير التموين: المواطن سيشعر بالإصلاح الاقتصادى خلال عام أو عامين (فيديو)

هيئة النقل العام: مخالفات المرور يتحملها السائقون لإلزامهم بالقواعد

هيئة النقل العام: مخالفات المرور يتحملها السائقون لإلزامهم بالقواعد

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

الداخلية: ضبط القائمين على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمواقع التواصل

الداخلية: ضبط القائمين على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمواقع التواصل

مصرى ولا أجنبى .. خبراء الكرة يختارون المدير الفنى الجديد للفراعنة.. مبروك: المدرب الوطنى له تاريخ على مستوى القارة والمونديال.. عرابى: المستوى يحسم هوية خليفة كوبر.. والسيد: تحديد الأهداف أهم من الاختيار

مصرى ولا أجنبى .. خبراء الكرة يختارون المدير الفنى الجديد للفراعنة.. مبروك: المدرب الوطنى له تاريخ على مستوى القارة والمونديال.. عرابى: المستوى يحسم هوية خليفة كوبر.. والسيد: تحديد الأهداف أهم من الاختيار

6 قرارات مهمة للحكومة الجديدة بأولى اجتماعتها.. وزير البترول: نسعى لاستخدام المواطنين بنزين 95 لملائمته السيارات الحديثة.. وزيادة أخيرة العام المقبل.. ونائب وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة بالموازنة 13%

6 قرارات مهمة للحكومة الجديدة بأولى اجتماعتها.. وزير البترول: نسعى لاستخدام المواطنين بنزين 95 لملائمته السيارات الحديثة.. وزيادة أخيرة العام المقبل.. ونائب وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة بالموازنة 13%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة