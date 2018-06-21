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وزير الزراعة يشكر "البنا" ونائبيه على جهودهم خلال توليهم مسئولية الوزارة

الخميس، 21 يونيو 2018 10:16 ص
وزير الزراعة يشكر "البنا" ونائبيه على جهودهم خلال توليهم مسئولية الوزارة الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب عز النوبى
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تقدم الدكتور عزالدين ابوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونائبته وقيادات الوزارة ومراكزها البحثية، وكل العاملين بالقطاع الزراعى، بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، ونائبيه الدكتور صفوت الحداد نائب الوزير لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة السابق والدكتور محمد عبد التواب نائب الوزير لاستصلاح الأراضى السابق على ما بذلوه من جهود أثناء توليهم المسئولية من اجل النهوض بالقطاع الزراعى.

وأعرب وزير الزراعة - في تصريحات صحفية- عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في خدمة مصرنا الحبيبة الغالية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على استمرار التواصل معهم لإنجاز عملية التسليم والتسلم للمهام والملفات المنوطة بهم بما يضمن الاستقرار واستمرارية التواصل بين القيادات الحالية والسابقة.

 

 


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