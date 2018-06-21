وزير الدفاع الأمريكى يزور سول لإجراء محادثات مع نظيره الكورى الجنوبى

سول(أ ش أ)

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إنه من المقرر أن يجرى وزيرا الدفاع الكورى الجنوبى والأمريكى محادثات فى العاصمة الكورية الجنوبية سول الأسبوع المقبل، لمناقشة قضية كوريا الشمالية.

وأضافت الوزارة - فى بيان لها وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية -: "أن وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس سيزور كوريا الجنوبية لعقد اجتماع مع نظيره الكورى الجنوبى سونج يونج مو الخميس المقبل، حيث أنهما سيناقشان مختلف الوسائل المتعلقة بإجراءات متابعة محادثات القمة بين الزعيم الكورى الشمالى والرئيس الأمريكى فى 12 يونيو الجارى، وكذلك العلاقات بين الكوريتين".

وأوضحت أن الوزيرين قد يتشاوران - خلال لقائهما - بشأن القرار الأخير بتعليق المناورات العسكرية الرئيسية المشتركة بين سول وواشنطن (مناورات أولجى لحماة الحرية) والتى كان من المقرر إجراؤها فى شهر أغسطس المقبل، وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر أن يتوجه وزير الدفاع الأمريكى فى زيارة إلى الصين قبل توجهه لكوريا الجنوبية.