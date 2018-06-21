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وزير الداخلية الروسى يصل نيويورك للمشاركة فى قمة رؤساء شرطة الأمم المتحدة

الخميس، 21 يونيو 2018 09:03 ص
وزير الداخلية الروسى يصل نيويورك للمشاركة فى قمة رؤساء شرطة الأمم المتحدة وزير الداخلية الروسى فلاديمير كولوكولتسيف
موسكو (أ ش أ)
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وصل وزير الداخلية الروسى فلاديمير كولوكولتسيف إلى مدينة نيويورك الأمريكية للمشاركة فى القمة الثانية لرؤساء شرطة الأمم المتحدة التى تنطلق اليوم الخميس.

وقالت المتحدثة باسم الداخلية الروسية إيرينا فولك، فى تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الخميس، أن كولوكولتسيف وصل إلى نيويورك لحضور القمة، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يلقى كلمة خلال أعمال القمة.

وأوضحت أن الوزير يخطط لعقد لقاءات ثنائية مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، وكذلك المفوض العام لوكالة الشرطة الوطنية لكوريا الجنوبية لى تشول-سونج، خلال زيارته لنيويورك.

ومن المتوقع أن تجمع قمة اليوم رؤساء شرطة من 193 دولة حول العالم، حيث يناقشون الاتفاقيات المحتملة التى تهدف إلى تعزيز فاعلية الجهود المبذولة للتصدى للتحديات الأمنية، وفقا للمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

يذكر أن أول قمة لرؤساء شرطة الأمم المتحدة كانت قد عقدت منذ عامين.

 


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