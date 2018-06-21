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وزير التعليم: هدفنا بناء جيل قادر على بناء الدولة والتقدم بها للأمام

الخميس، 21 يونيو 2018 06:07 م
وزير التعليم: هدفنا بناء جيل قادر على بناء الدولة والتقدم بها للأمام طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن هدف الوزارة الأول بناء جيل من الشباب قادر على التقدم بمصر للأمام. 
 
وأضاف الوزير، خلال فى تصريحات له، أنه سعيد بطلاب التعليم الفنى الذين تم تكريمهم اليوم، والذين نجحوا فى اكتساب التدريبات الخاصة بالحصول على مهارات الحوسبة السحابية وأساسيات الحوسبة السحابية من أمازون ويب سيرفيسيز".
 
وأوضح أن الدولة المصرية تسعى لتمكين شبابها فى أحدث المهارات فى مجالات استخدام تقنيات المعلومات والاتصال الحديثة، وبالأخص "الحوسبة السحابية"؛ كى يتمكنوا من الولوج إلى المنافسة العالمية.
 

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