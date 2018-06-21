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وزيرة الدفاع الفرنسية: على باريس أن تستثمر أكثر فى مراقبة الفضاء

الخميس، 21 يونيو 2018 10:41 ص
وزيرة الدفاع الفرنسية: على باريس أن تستثمر أكثر فى مراقبة الفضاء وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلى
رويترز
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قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلى، اليوم الخميس، إنه يتعين على فرنسا زيادة استثماراتها فى مراقبة الفضاء الخارجى كى تضمن ألا يكون ساحة للحروب في المستقبل.

وبعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنه أمر بإنشاء فرع سادس للجيش للتركيز على الفضاء أشارت بارلى إلى أن باريس تعتقد أن الفضاء يمكن أن يصبح ساحة لصراعات مستقبلية.

وقالت بارلي للقناة الثانية في التلفزيون الفرنسي "يجب أن نكون قادرين على الاستثمار في الفضاء أكثر مما نفعل اليوم بحيث يمكننا مراقبته والحيلولة دون أن يتحول إلى مسرح لمواجهات كبرى".

وأثارت تصريحات ترامب المخاوف من سباق تسلح في الفضاء رغم أن الولايات المتحدة عضو في معاهدة الفضاء الخارجي الموقعة عام 1967. وتحظر المعاهدة نشر أسلحة دمار شامل في الفضاء وتقصر استخدام القمر والأجرام السماوية الأخرى على الأغراض السلمية.

وسبق أن طرح ترامب وإدارات سابقة فكرة تشكيل قوة فضاء من قبل ويقول أنصارها إنها ستزيد من كفاءة وزارة الدفاع (البنتاجون).

ويناقش البرلمان الفرنسى الآن قانون التخطيط العسكرى بين 2019 و2025 والذي يؤكد على أن "للفضاء أهمية استراتيجية كبيرة".

وينص مشروع القانون على أنه "فى مواجهة المخاطر والتهديدات المتنامية هناك حاجة إلى مواصلة تعزيز أصول الفضاء الجديدة والأنظمة التي تستخدمها.


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