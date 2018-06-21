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الخميس، 21 يونيو 2018 02:44 م
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وزارة الدفاع الباكستانية توافق على نشر 350 ألف جندى لتأمين الانتخابات

الخميس، 21 يونيو 2018 12:49 م
وزارة الدفاع الباكستانية توافق على نشر 350 ألف جندى لتأمين الانتخابات الجيش الباكستانى ـ صورة أرشيفية
إسلام آباد(أ ش أ)
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وافقت وزارة الدفاع الباكستانية على طلب لمفوضية الانتخابات بنشر 350 ألف جندى فى مختلف أرجاء البلاد لتأمين الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها فى 25 يوليو المقبل .

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع أعلنت عزمها استدعاء ضباط الجيش المحالين للتقاعدين خلال العامين الماضيين، وإنهم سيتمتعون بالسلطات الكاملة الممنوحة للضباط الذين ما زالوا فى الخدمة .

ومن المقرر أن يتولى الجيش تأمين المطابع التى ستقوم بطباعة أوراق الاقتراع، كما سيقوم بتأمين العملية الانتخابية داخل وخارج مراكز الاقتراع.

 


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