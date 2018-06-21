ورشة عمل بعنوان " التطبيقات الحديثة في اكتشاف الأدوية " بصيدلة حلوان

كتب وائل ربيعي

ينظم قسم الكيمياء بكلية الصيدلة جامعة حلوان ورشة عمل بعنوان : " التطبيقات الحديثة في اكتشاف الأدوية "تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وذلك في الفترة من الممتدة من 24 وحتى 26 يونيو الجاري بقاعة السيمينار بكلية الصيدلة.

تبدأ فعاليات الورشة في تمام الساعة التاسعة صباحاً، ويحاضر فيها الدكتورة وفاء زغاري رئيس قسم الكيمياء، والدكتور محمد خضر أستاذ مساعد الكيمياء والدكتور مصطفى العربي مساعد الكيمياء.