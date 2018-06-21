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ورشة عمل بعنوان " التطبيقات الحديثة في اكتشاف الأدوية " بصيدلة حلوان

الخميس، 21 يونيو 2018 02:00 م
ورشة عمل بعنوان " التطبيقات الحديثة في اكتشاف الأدوية " بصيدلة حلوان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان - أرشيفية
كتب وائل ربيعي
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ينظم قسم الكيمياء بكلية الصيدلة جامعة حلوان ورشة عمل بعنوان : " التطبيقات الحديثة في اكتشاف الأدوية "تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وذلك في الفترة من الممتدة من 24 وحتى 26 يونيو الجاري بقاعة السيمينار بكلية الصيدلة.
تبدأ فعاليات الورشة في تمام الساعة التاسعة صباحاً، ويحاضر فيها الدكتورة وفاء زغاري  رئيس قسم الكيمياء، والدكتور محمد خضر أستاذ مساعد الكيمياء والدكتور مصطفى العربي مساعد الكيمياء.
وأشار الدكتور ماجد نجم أن جامعة حلوان تهتم بالتطبيقات العلمية الحديثة ومواكبة التطورات العالمية وخاصة في مجال الدواء وصحة الإنسان ، كما تهتم بعقد ورش العمل التي تساعد على تبادل الخبرات العلمية حيث تحتوي الجامعة على قامات علمية متميزة وفريدة.
 
 

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كلية الصيدلة

ورشة عمل

التطبيقات الحديثة في الأدوية




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