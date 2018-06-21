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واشنطن تتهم رجل أعمال إيرانى بتهريب مواد صاروخية

الخميس، 21 يونيو 2018 11:05 م
واشنطن تتهم رجل أعمال إيرانى بتهريب مواد صاروخية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
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 اتهم مدعون فيدراليون رجل أعمال إيرانى بمحاولة تهريب مواد تستخدم فى صناعة الصواريخ من ولاية إلينوى الأمريكية إلى إيران.

وقال المدعون الفيدراليون - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - إن سعيد فلادبايجى (56 عاما) تآمر فى عام 2011 من أجل تصدير أنابيب الألومنيوم بشكل غير قانوني.

ووجه المدعون تهما ضد فلادبايجى تشمل الإحتيال ومحاولة انتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ، وتصل عقوبة كل تهمة إحتيال إلى 20 سنة سجنا.
وكان فلادبايجى قد سعى إلى تهريب المواد المستخدمة فى صناعات الصواريخ والطيران من ولاية إلينوى بالولايات المتحدة إلى إيران مرورا ببلجيكا وماليزيا.

 

 


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