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نيابة حلوان تطلب تحريات المباحث حول العثور على جثة شاب بجوار مستشفى النصر

الخميس، 21 يونيو 2018 03:00 ص
نيابة حلوان تطلب تحريات المباحث حول العثور على جثة شاب بجوار مستشفى النصر جثه - ارشيفية
كتب على عبد الرحمن
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طلبت نيابة حلوان الجزئية، تحريات مباحث قسم شرطة حلوان، فى واقعة العثور على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر، بجوار مستشفى النصر دائرة قسم شرطة حلوان، وكانت النيابة قد أمرت بالأمس، بدفن الجثة بعد عرضها على الطب الشرعى.

كان ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، تلقوا بلاغا من الأهالى يفيد العثور على جثة شاب ملقاة أمام مستشفى النصر، يرتدى ملابسه كاملة ولا توجد معه أى أوراق تثبت هويته.

بالانتقال وفحص كاميرات المراقبة تبين أن سيارة ألقت جثة الضحية وفرت هاربة، وتكثف مباحث القسم جهودها لضبط مرتكب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.


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