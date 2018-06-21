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نيابة حلوان تصرح بدفن جثة عامل ضحية حريق محول كهرباء بالتبين

الخميس، 21 يونيو 2018 06:22 م
نيابة حلوان تصرح بدفن جثة عامل ضحية حريق محول كهرباء بالتبين جثة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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صرحت نيابة حلوان الجزئية، بدفن جثة عامل لقى مصرعه اليوم إثر حريق محول كهرباء بمنطقة التبين، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتقرير المعمل الجنائى.

وكان قد لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين إثر حريق محول كهرباء بمنطقة التبين، وانتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة إلى المكان وتم إخماد الحريق بعد الدفع بـ 5 سيارات إطفاء والسيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق بمحول كهرباء فى التبين وتم الدفع بسيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.


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