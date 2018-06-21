نقابة الصيادلة: مد باب التسجيل بموقع التكليف حتى 26 يوليو الجارى

كتبت آية دعبس

اجتمعت الدكتور رانيا صقر، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة، اليوم الخميس، مع مدير إداره التكليف بالقاهرة لمناقشة مشاكل تكليف الصيادلة دفعة 2017، بحضور الدكتور احمد هلال عضو مجلس النقابة العامة ، والدكتورة شيماء ربيع أمين عام نقابه الجيزة.

وأضافت فى بيان، أنه تم التوصل لحلول لمشاكل تسجيل الجامعات وتأخر كشوفات التسجيل ، واحتساب نسبة المجموع، إضافة الى مشاكل الصيدلانيات المتزوجات حيث تم الاتفاق على إرسالهم لاصل قسيمة الزواج، وصورة لشهادة التخرج ، وصورة من البطاقة الشخصية الى مقر النقابة العامة لإرسالها لإدارة التكليف لضمان تكليفهم فى نطاق محل قامتهم.

وأوضحت أن لجنة الحكوميين تتواصل بشكل دائم مع لجنة التكليف لحل باقي المشاكل وسوف يتم نشر كافة التفاصيل والاجابة على كافة استفساراتهم من خلال جروب لجنه متابعه دفعه 2017 ، مشيرة إلى أنه تم مد باب التسجيل بموقع التكليف ل 26 يوليو الجارى.