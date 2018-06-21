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نظر دعوى تطالب بملاحقة قطر دوليا لتمويلها للإرهاب.. اليوم

الخميس، 21 يونيو 2018 01:00 ص
نظر دعوى تطالب بملاحقة قطر دوليا لتمويلها للإرهاب.. اليوم تميم بن حمد
كتب أحمد عبد الهادى
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تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، فى الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، التى تطالب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية على المستوى الدولى لملاحقة ممولى الاٍرهاب وعلى رأسهم دولة قطر.

وقالت الدعوى رقم 3189 لسنة 72 قضائية، إن هناك العديد من المستندات والأحداث التى شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، أثبتت تدخل دولة قطر فى تمويل الاٍرهاب والإضرار بمصلحة الوطن، لذلك يجب معاقبتها دوليًا على الأعمال التخريبية التى ارتكبتها فى حق مصر وشعبها العظيم.


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