موجز أخبار الـ6.. فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية وبمصروفات 10 آلاف جنيه

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها إعلان التعليم فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية وتحديد المصروفات بـ10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى استقبال الرئيس السيسي لجاريد كوشنر، كبير مستشارى الرئيس الأمريكى، لبحث سبل حل القضية الفلسطينية.



وفيما يلى موجز لأهم أخبار الساعة السادسة مساء..

أعلنت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى، اليوم الخميس، أن الزيادات فى أسعار الوقود التى نفذتها الحكومة الجديدة فى مصر عامل إيجابى للتصنيف الائتمانى.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى "جاريد كوشنر" كبير مستشارى الرئيس الأمريكى، وجيسون جرينبلات مساعد الرئيس الأمريكى والممثل الخاص للمفاوضات الدولية، والوفد المرافق، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، واللواء عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة.

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، النتائج النهائية الفائزة فى انتخابات النقابات العامة لدورة تستمر 4 سنوات (2018/2020)، والتى اعتمدها رئيس اللجنة العامة للانتخابات، المستشار جمال أبيب جندى، حيث حسمت 15 نقابة عامة بالتزكية "رئيس وأعضاء"، ونقابتان رئيس بالانتخاب، والعضوية تزكية، و10 نقابات أجريت فيها الانتخابات على منصب الرئيس والعضوية.

أجرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، حوارا مع شبكة "CNN" الإخبارية الأمريكية، كشفت من خلاله عن خطة الوزارة المستقبلية للنهوض بقطاع السياحة، والترويج للمقصد السياحى المصرى، من خلال استغلال المحافل الدولية، هذا إلى جانب حديثها عن المشاركة المصرية بمونديال روسيا 2018.

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، حيث تناول الاجتماع الأمور المتعلقة بتطوير المنظومة الضريبية، وإنهاء المنازعات الضريبية، ورفع كفاءة تحصيل موارد الدولة.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم إنه فى إطار تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسى المشروع القومى لبناء الإنسان المصرى، فإنه تم فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية.

نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، صورا للبيان الرابع والعشرين للعملية الشاملة سيناء 2018، والذى أعلنت عنه القيادة العامة للقوات المسلحة صباح اليوم الخميس.

دشن رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" هاشتاج" السيسى زعيمى وافتخر"، الذى تصدر قائمة الأكثر تداولا على الموقع، معبرين به عن دعمهم للرئيس ووقوفهم خلفه فى كل القرارات.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم على موقعها الرسمى، للمدارس المصرية اليابانية.

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، المتهم بتشويه وجه سمية عبيد المعروفة بـ"فتاة المول" بسلاح أبيض، بالحبس سنة مع الشغل.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى "كلاوديو دِيسكالزي" الرئيس التنفيذى لشركة "إيني" الإيطالية للبترول، اليوم، الخميس، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى عدد من مسئولى الشركة.

لقيت المغنية التركية هاجر تولو، حتفها اليوم، الخميس، جراء إطلاق نار وقع فى ملهى ليلى بمدينة بودروم التركية الساحلية.

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، نتائج التصحيح العشوائى لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للقسمين العلمي والأدبى.

أنقذت العناية الإلهية 41 سائحا فى حادث نشوب حريق بأتوبيس سياحى أمام كوبرى المعنا فى طريقه من مدينة الغردقة إلى مدينه الأقصر.

يتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باهتمام بالغ التقارير الواردة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بشأن جهود وآلية التفاعل مع الشكاوى الواردة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، فيما يتعلق بالتعامل الحاسم مع الشكاوى التى يتم تلقيها حول مخالفة تعريفة نقل الركاب المقررة أو رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز فى المستودعات، ردعاً للمخالفين.

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، السيرة الذاتية للواء طيار أركان حرب محمد عباس حلمى، قائد القوات القوات الجوية الجديد، خلفا للفريق يونس المصرى، الذى تولى منصب وزير الطيران المدنى فى حكومة المهندس مصطفى مدبولى.

أعلن الدكتور رضا حجازى رئيسقطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة أنه قد تم الانتهاء من أعمال التقدير لمادة اللغة الأجنبية الثانية، التي قام الطلاب بأداء الامتحان فيها يوم الخميس الموافق 7/6/2018 بإجمالي عدد (563.360) طالبًا/ طالبة وقد جاءت النتائج على النحو التالي:

حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة 100 ألف دولار حداً أقصى لراتب المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى، خلفا لهيكتور كوبر المدير الفنى الحالى، والذى استقر المجلس على رحيله.

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أن مباريات كأس العالم 2018 بروسيا استقبلت مليون مشجع منذ بداية البطولة حتى الآن، بعد مباراة الدنمارك وأستراليا التى انتهت منذ قليل.

يدرس هيكتور كوبر، المدير الفنى لمنتخب مصر، منح الفرصة لبعض اللاعبين فى مباراة السعودية المقبلة بالجولة الأخيرة بالدور الأول للمونديال، خاصة بعد تأكد خروج الفراعنة.

تعادل منتخب الدنمارك مع نظيره الأسترالى بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعت المنتخبين على ملعب "سامارا أرينا" ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2018 المقامة حالياً في روسيا.

يواجه الدولى الألمانى ذو الأصول التركية مسعود أوزيل الكثير من الانتقادات بسبب عدم ترديده للنشيد الوطنى الألمانى منذ التحاقه بالمانشافت (المنتخب الألمانى).

موهبة متكاملة الأركان، بملامح أنثوية يفوح الجمال الطبيعى من كل تفاصيلها، السندريلا سعاد حسنى التى أسرت قلوب الجمهور المصرى والوطن العربى بأدوارها المميزة، وخفة روحها فطابت ذكراها حتى بعد رحيلها، تحل اليوم ذكرى رحيلها، ذلك اليوم الذى استيقظ فيه محبوها على فاجعة لن تنسى تفاصيلها مهما مرت السنوات.

فى أزمة جديدة تهدد قطاع الطاقة فى إمارة قطر - الراعى الأول للإرهاب، أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، عن أنها فتحت تحقيقا فى حرية تدفق الغاز الذى تبيعه شركة "قطر للبترول" داخل أوروبا، بعد اكتشاف شبهات فساد واحتكار فى تلك العقود.

لا حديث فى الشارع المصرى سوى عن الهجمة الشرسة التى تعرض لها وفد الفنانين الذى ذهب إلى روسيا لمساندة المنتخب الوطنى المشارك فى كأس العالم 2018 بعد غياب 28 عاماً، لاسيما بعدما تلقى الفراعنة خسارة من المنتخب الروسى مستضيف البطولة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

رسالة بلا مناسبة تظهر لك على واتساب تدعوك للتسجيل فى موقع معين من أجل الهجرة السريعة لكندا، ولزيادة الإقناع فإن الرسالة تؤكد بأن كل المصروفات والتكاليف تم دفعها.. الرسالة انتشرت بين كثير من مستخدمى واتساب فى مصر خلال الأسبوع الماضى، عادة ما تكون الرسالة من شخص فى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك فى الهاتف أو من شخص مشترك معك فى مجموعة واحدة على واتساب.. ولكن هذه الرسالة ليست سوى عملية نصب كبرى تستهدف كل من يدخل على الرابط ويسجل فى الموقع المذكور.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وزير الإسكان، اليوم، الخميس، عدد من اللقاءات مع أعضاء حكومته وطارق عامر، محافظ البنك المركزى.

ليوم واحد فقط، يشهد غدا، الجمعة، ارتفاعا مؤقتا فى درجات الحرارة بمعظم الأنحاء، يمتد القاهرة والوجه البحرى، يستمر غدا فقط لتعود درجات الحرارة لمعدلاتها فى اليوم التالى.

بلغ حجم التجارة الخارجية لمصر خلال الربع الأول من العام الجارى 25.088 مليار دولار، منها 5.615 مليار دولار تبادلًا تجاريًا مع الدول العربية، إذ بلغ حجم الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير - مارس 2018 للدول العربية 2.456 مليار دولار، فيما بلغ حجم الواردات 3.159 مليار دولار.