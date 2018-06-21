موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. القوات المسلحة تعلن القضاء على 32 تكفيريا بالعملية سيناء

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها 32 تكفيريا فى العملية سيناء 2018 وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

القوات المسلحة تعلن القضاء على 32 تكفيريا بالعملية سيناء

أعلنت القوات المسلحة منذ قليل فى بيانها رقم 24، القضاء علي عدد (32) فردا تكفيريا مسلحا شديدى الخطورة خلال عمليات نوعية، عثر بحوزتهم عدد من الأسلحة الآلية والقناصة وكمية من الذخائر وأجهزة اتصال لاسلكية بنطاق شمال ووسط سيناء، والقبض علي عدد (3) اخرين بواسطة الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية والتحفظ علي عدد (4) بندقية الية و (2 ) طبنجة 9 مم و (2 ) عبوة ناسفة معدة للتفجير وكميات من الذخائر و مواد الإعاشة.

4 ملفات أساسية على مكتب رئيس محكمة النقض فى العام القضائى الجديد

يستمر المستشار مجدى أبو العلا رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض فى منصبه خلال العام القضائى الجديد ( 2018 – 2019)، حيث لم يبلغ بعد السن القانونية للتقاعد، بالتالى يظل محتفظا بكونه رئيسا لأعلى محكمة بالبلاد لعام مقبل.

البابا تواضروس: أحوال المسيحيين فى الشرق الأوسط تميل إلى الهدوء

قال قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أن أحوال المسيحيين فى الشرق الأوسط (سوريا، والعراق، ولبنان، ومصر)، تميل بصفة عامة إلى الهدوء، والسلام، وهذه نعمة من عند الله، متمنيا أن تستمر وتتسع اجتماعات الكنائس الأرثوذكسية.

رضا حجازى: خُمس طلاب الثانوية أخذوا الدرجة النهائية فى اللغات الأجنبية الثانية

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن "خُمس" طلاب الثانوية العامة حصلوا على الدرجة النهائية فى اللغات الأجنبية الثانية.

مجلة عالمية: مصر متفردة وترتدى تاج الشرق الأوسط للغاز الطبيعى

قالت مجلة "بتروليوم إيكونومست"، المختصة بشئون الطاقة فى العالم، إنه فى ظل تزايد الإنتاج المصرى من الغاز الطبيعى المسال، بوتيرة سريعة، فأن مصر ترتدى تاج الشرق الأوسط للغاز الطبيعى المسال.

التعليم: صفحات الغش تتلاعب بالطلاب وأولياء الأمور وعليهم عدم الانسياق ورائها

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن بعض مواقع الغش تتلاعب بمشاعر الطلاب وأولياء أمورهم ويجب على الجميع عدم الانسياق ورائهم.

106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن اللغة الفرنسية وصلت نسبة النجاح فيها إلى 98.7%.

شاهد فى دقيقة.. نجوم الرياضة الأعلى دخلا فى 2018

نشرت مجلة "فوربس" تقريرا حول نجوم الرياضة الأعلى دخلا فى 2018، وشهدت قائمة العشرة الأوائل تواجد 3 لاعبين كرة قدم فقط هم، "ميسى ورونالدو ونيمار".

رئيس الوزراء يلتقى وزير الطيران لمتابعة خطة وزارته خلال الفترة القادمة

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ووزير الإسكان، منذ قليل، الفريق يونس المصرى، وزير الطيران لمتابعة خطة الوزارة خلال الفترة القادمة.

"شركات السياحة" بدء إجراءات حجز مواعيد البصمة الحيوية للحجاج

أعلن أسامة عمارة الأمين العام لغرفة شركات السياحة، أنه تم التنسيق مع شركة "تسهيل" المسئولة عن إجراء البصمة للمواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج هذا العام 1439 هـ، على وضع آلية لقياس البصمة الحيوية لحجاج القطاع السياحى لاستخراج تأشيرات الحج، وذلك من خلال الشركات رؤوس التضامن لهذا العام.

الجيش الليبى يبسط سيطرته بالكامل على "بن جواد" وسلاح الجو يلاحق الإرهابيين

تمكنت القوات المسلحة الليبية من بسط سيطرتها الكاملة على بلدة بن جواد بالكامل بعد دحر الجماعات الإرهابية فى الهلال النفطى.

وزير النقل الروسى: مباحثات استئناف رحلات "الشارتر" لمصر تبدأ بعد المونديال

قال وزير النقل الروسى، يفجينى ديتريخ إن المباحثات الخاصة باستئناف الرحلات غير المنتظمة (الشارتر) من روسيا إلى مطارى شرم الشيخ والغردقة لمصر سوف تبدأ بعد الانتهاء من المونديال.

الإحصاء: 27.3 % زيادة فى أعداد العاملين الأجانب بالقطاع الحكومى عام 2017

بلغ إجمالى عدد العاملين الأجانب فى القطاع الحكومى والقطاع العام / الأعمال العام خلال العام الماضى 1132 أجنبيا (منهم 1020 ذكورا بنسبة 90.1%، 112 إناث بنسبة 9.9%)، مقابل 889 أجنبيا عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 27.3%.

سفير تونس بموسكو: روسيات اتصلن بالسفارة لمعرفة إجراءات الزواج من تونسيين

قال سفير تونس بروسيا محمد على الشيحى، إن فتيات روسيات توجهن إلى السفارة التونسية وطالبن بمعرفة الإجراءات المطلوبة للزواج من شباب توانسة متواجدين لتشجيع المنتخب التونسى الذى يشارك فى كأس العالم 2018.