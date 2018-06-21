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الخميس، 21 يونيو 2018 11:36 م
خالد صلاح
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مقتل 3 أشخاص من فرق الإغاثة فى الحديدة جراء انفجار لغم زرعته المليشيات

الخميس، 21 يونيو 2018 10:26 م
مقتل 3 أشخاص من فرق الإغاثة فى الحديدة جراء انفجار لغم زرعته المليشيات مطار الحديدة
أ ش أ
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قتل ثلاثة أشخاص يعملون فى المجال الإغاثى والإنسانى جراء انفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثى، أثناء عملهم فى الترتيب لحملة إغاثية عاجلة للمتضررين فى الساحل الغربى اليمني.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن مصدر حقوقى - لم تكشف عن هويته اليوم - القول إن رئيس فريق المسح الميدانى فى شبكة النماء اليمنية، هائل سعيد ناجى قناعى، واثنين آخرين كانوا معه قتلوا بانفجار لغم أرضى، زرعته الميليشيات بالقرب من ساحل منطقة المجيلس شرق مديرية التحيتا جنوب الحديدة، وهم متوجهون إلى منطقة الجاح بمديرية بيت الفقية المجاورة، لترتيب حملة إغاثية.

وأفاد التحالف اليمنى لرصد انتهاكات حقوق الإنسان بأن ألغام ميليشيات الحوثى قتلت 115 مدنياً بينهم 25 طفلاً وأصابت 92 آخرين بينهم 13 طفلا، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجارى .

 

 


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