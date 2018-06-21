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مقتل وإصابة 15 شرطيا أفغانيا فى هجومين منفصلين جنوب وشمال البلاد

الخميس، 21 يونيو 2018 09:20 ص
مقتل وإصابة 15 شرطيا أفغانيا فى هجومين منفصلين جنوب وشمال البلاد الشرطة الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول(أ ش أ)
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أعلن مسئولون أفغان مقتل 8 من أفراد الشرطة وإصابة 7 آخرين إثر هجومين منفصلين شنهما مسلحو حركة طالبان، اليوم الخميس، فى جنوب وشمال البلاد.

وذكرت شبكة (إيه بى سى) الأمريكية - نقلا عن المتحدث باسم حاكم إقليم غزنى الواقع جنوبى أفغانستان عارف نورى قوله - : "إن ستة من أفراد الشرطة لقوا حتفهم بينما أصيب أربعة آخرون إثر هجوم مسلح على نقاط أمنية"، لافتا إلى أن هناك سبعة مسلحين على الأقل لقوا حتفهم أيضا خلال هذا الهجوم.

ومن جهته، قال المتحدث باسم الشرطة ذبيح الله شوجا: "إن اثنين من أفراد الشرطة لقوا حتفهم بينما أصيب ثلاثة آخرون جراء هجوم لمسلحى طالبان فى إقليم بغلان الواقع شمالى أفغانستان"..ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذين الهجومين.

 من ناحية أخرى قُتل 23 مسلحا على الأقل من المنتمين إلى تنظيم داعش فى أفغانستان خلال عمليات متفرقة للجيش الأفغانى فى إقليمى كونار وننجرهار شرق البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية - فى بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الخميس "إن ما لا يقل عن 17 من عناصر تنظيم (داعش) فى ولاية خراسان قتلوا خلال عمليات برية وغارات جوية شنت على منطقة سوكى فى إقليم كونار ومنطقة خوجيانى فى ننجرهار، كما تم تدمير اثنين من مخابئ التنظيم الإرهابى خلال نفس العمليات".

كما أعلنت الوزارة - فى بيان منفصل- عن مقتل ما لا يقل عن 6 من مسلحى التنظيم خلال عملية أخرى للجيش فى منطقة أشين بإقليم ننجرهار..ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة أو الجماعات الإرهابية على هذا التقرير حتى الآن.

 


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