مقتل مرشح بلدى عن حزب الثورة الديمقراطية غربى المكسيك

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ذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم الخميس أن مرشحاً بلدياً عن حزب الثورة الديمقراطية اليسارى فى المكسيك قُتل اليوم بولاية ميتشواكان غربى البلاد.

وأوضحت الشبكة أنه بذلك يكون اثنان من المرشحين لرئاسة البلديات فى المكسيك قد قُتلا فى منطقتين مختلفتين بالبلاد خلال أقل من 24 ساعة مضت.

وأضافت الشبكة أن مقتل الأخيرين يرفع عدد القتلى من المرشحين لرئاسة البلديات فى المكسيك إلى 18 مرشحاً على الأقل قبل الانتخابات المقررة فى الأول من يوليو المقبل.

وأوضحت (إيه.بي.سي.نيوز) أن مرشحاً بلدياً مستقلاً آخر قُتل فى بلدة اجويليلا بولاية ميتشواكان غربى البلاد، وذلك يوم /الأربعاء/ الماضى مما استدعى حاكم الولاية إلى التعهد بالقبض على المسؤولين عن ذلك.

يذكر أن هناك مرشحين آخرين كانوا يفكرون فى التسجيل رسمياً للترشح لهذه الانتخابات إلا أنه تم استهدافهم قبل تسجيلهم رسمياً.