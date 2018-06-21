مقتدى الصدر يدعو لضبط النفس والخضوع للقانون فى عملية إعادة العد والفرز

بغداد (أ ش أ)

دعا زعيم التيار الصدرى بالعراق مقتدى الصدر اليوم الخميس، كافة الأطراف السياسية إلى ضبط النفس والخضوع للقانون فى يخص إعادة الفرز اليدوى لنتائج الانتخابات التشريعية العراقية.

وقال الصدر - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، "نوصى القضاء العراقى بالالتزام بالحيادية فى مسألة العد والفرز الذى يجب أن يحدد له فترة زمنية غير طويلة"، لافتا الى أنه فى حالة تأخر العد والفرز حتى الأول من الشهر السابع من السنة الحالية فعلى الحكومة الالتزام بالقانون وآلا توسع صلاحياتها وآلا تستغل الفراغ الدستورى الذى يعد خطرا يؤدى إلى ما لا يحمد عقباه".

وأضاف: "نوصى الكتل السياسية بالسير قدما نحو تحقيق الحوارات الجادة من أجل تحقيق التحالفات المناسبة والتى تراعى الاصلاح الحقيقي، كما نوصى القوات الامنية بعدم التأثر سلبا بمثل هذه القرارات والبقاء على حذر وانتباه، فالبلد لايزال بخطر".

وأكد الصدر ضرورة استمرار عمل الوزارات، لاسيما الخدمية منها بحيث لا يتضرر الشعب العراقى، ويجب عدم تغافل معاناة الشعب والخوض بالصراعات والنزاعات السياسية والانتخابية المتعلقة بالعد والفرز وما شابه ذلك".

وكانت المحكمة الاتحادية أعلنت - فى وقت سابق اليوم - تأييدها للتعديل الثالث على قانون الانتخابات الذى صوت عليه البرلمان فى جلسته الاستثنائية، فيما رفضت إلغاء أصوات عراقيى المهجر والنازحين، واعتبرت اجراء العد والفرز اليدوى لايتعارض مع الدستور.