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الخميس، 21 يونيو 2018 06:52 م
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مصرع 3 مدنيين وإصابة 2 آخرين جراء هجوم بقذائف صاروخية على مدينة السويداء

الخميس، 21 يونيو 2018 05:24 م
مصرع 3 مدنيين وإصابة 2 آخرين جراء هجوم بقذائف صاروخية على مدينة السويداء مسلحون يطلقون قذائف
دمشق (أ ش أ)
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لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرون بجروح فى اعتداء جديد لمسلحى تنظيم جبهة النصرة بالقذائف الصاروخية اليوم الخميس، على الأحياء السكنية فى مدينة السويداء السورية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن عددا من القذائف الصاروخية سقطت على الأحياء السكنية فى مدينة السويداء أطلقتها التنظيمات المسلحة المنتشرة فى عدد من قرى وبلدات الريف الشرقى لمحافظة درعا ما تسبب بارتقاء شهيدين وإصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة إضافة إلى وقوع أضرار مادية فى منازل المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة .

ووقعت أضرار مادية بعدد من منازل المواطنين أول أمس جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف درعا الشرقى على الأحياء السكنية فى مدينة السويداء وقريتى المجيمر ولبين بريف المحافظة الغربى.

 


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