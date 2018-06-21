مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى تبادل لإطلاق النار بين عائلتين بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون فى تبادل لإطلاق النار بين عائلتين بنجع الجزيرة التابع لمركز البدارى بسبب لهو الأطفال.

كان اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة البدارى بوقوع تبادل لإطلاق النار بين عائلتين فى نجع الجزيرة التابعة لقرية قاوالنواورة التابعة لمركز البدارى، وتبين مصرع " ر . ع " وإصابة 3 آخرين بسبب خلافات لهو الاطفال بين أبناء العائلتين، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى البدارى المركزى، وأسيوطً الجامعى، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة .