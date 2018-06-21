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مسؤول أمريكى يكشف عن موقع صاروخى كورى شمالى تعهد كيم بتدميره

الخميس، 21 يونيو 2018 08:48 ص
مسؤول أمريكى يكشف عن موقع صاروخى كورى شمالى تعهد كيم بتدميره زعيم كوريا الشمالية
رويترز
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ذكر مسؤول أمريكى أن موقعا لمحركات الصواريخ قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون تعهد بتدميره هو عبارة عن منشأة كبيرة فى غرب البلاد كانت تستخدم فى اختبار محركات الصواريخ بعيدة المدى.

وقال ترامب للصحفيين بعد قمته التاريخية مع كيم إن الزعيم الكورى الشمالى تعهد بتفكيك إحدى المنشآت الصاروخية مما يمثل أحد أكبر التنازلات التي قدمتها بيونجيانج خلال قمة سنغافورة.

وأشار مسؤول أمريكي أمس الأربعاء إلى الموقع قائلا إنه يعرف باسم (منصة سوهاي) لإطلاق الأقمار الصناعية وإن كوريا الشمالية "كانت تستخدم الموقع في اختبار محركات الوقود السائل لصواريخها الباليستية بعيدة المدى". وتقول بيونجيانج إن لديها صواريخ يمكن أن تصل إلى الولايات المتحدة.

وقال المسؤول لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه "وعد الزعيم كيم بأن تدمر كوريا الشمالية قريبا موقعا لاختبار محركات الصواريخ"، ولا يوجد جدول زمنى محدد لتدمير الموقع كما لم تؤكد كوريا الشمالية أن كيم قطع مثل هذا الوعد.

وقالت (38 نورث) وهي مجموعة لمراقبة كوريا الشمالية مقرها الولايات المتحدة إن تحليلا جرى نهاية الأسبوع الماضي يخلو من أي إشارة لنشاط يتعلق بتفكيك منصة سوهاى أو أى موقع لاختبار الصواريخ.

ولا يعرف الكثير عن موقع سوهاي الموجود فى منطقة تونجتشانج رى باستثناء تصريحات المحللين وما تذيعه وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وأفادت تقارير بأن تاريخ إنشاء الموقع يرجع إلى عام 2008 وإن هناك منشآت أبحاث قريبة منه لتطوير الصواريخ بالإضافة إلى برج يمكنه دعم الصواريخ الباليستية. ويستخدم الموقع بالأساس فى اختبار محركات بايكتوسان الكبيرة التى تستخدم في صواريخ بعيدة المدى مثل الصاروخ هواسونج-15.


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