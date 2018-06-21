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الخميس، 21 يونيو 2018 06:52 م
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مركز تجاري في بغداد يعتذر بعد منعه دخول أيتام

الخميس، 21 يونيو 2018 06:27 م
مركز تجاري في بغداد يعتذر بعد منعه دخول أيتام مجموعة الأيتام
أ ف ب
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قدم "مول المنصور"، أبرز المراكز التجارية فى بغداد، اعتذاره الخميس، بعد حملة مقاطعة واستياء إثر منعه دخول مجموعة من الأيتام بصحبة فريق خيرى بمناسبة عيد الفطر.

وقال المتحدث باسم المركز سعد الكردى، عبر صفحته على فيسبوك، "حصل سوء فهم من أحد الموطفين، أنا أعتذر، لأن الاعتذار ليس معيبا، والاعتراف بالخطأ فضيلة. نحن سنقدم المساعدة لهذه الجمعية على مدى عام".

وأوضح مسؤول الإعلام فى منظمة "رحماء بينهم" إبراهيم طه لوكالة فرانس برس أن المركز التجارى سيقدم الملابس والطعام والألعاب للأطفال الأيتام على مدى عام، ودعا الثلاثاء 51 يتيما لتنازل الغداء واللعب في المركز.

وشن ناشطون حملة مقاطعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فيديو نشره الفريق الخيري امام سياج المول انتشر مثل النار بالهشيم، يظهر 15 طفلا تحت أشعة الشمس الحارقة التي تجاوزت 40 درجة مئوية وهم يقفون إلى جانب السياج الخارجي للمركز بعدما منعوا من الدخول.

 

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