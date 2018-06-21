محكمة أوروبية تدين فرنسا بالإهمال فى وفاة مواطن جزائرى عام 2009

ستراسبورج (أ.ش.أ)

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الخميس، فرنسا بالإهمال فى وفاة "على زيرى" جزائرى (69 عاما) أثناء اعتقاله على يد الشرطة و ألزمتها بدفع تعويض لاسرته يصل الى 37500 يورو.

و كانت ابنة المتوفى "أنيسة سيماش" قد لجأت فى يوليو 2016 الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان و هى هيئة أسسها مجلس اوروبا و مقرها ستراسبورج شرقى فرنسا.

و اعتقل على زيرى يوم 9 يونيو 2009 بينما كان على متن سيارة يقودها صديق له، وقامت الشرطة بنقل الرجلين اللذين كانا تحت تآثير الخمر إلى مركز شرطة "أرجنوتوي" و احتجازهم رهن التحقيق ودخل على زيرى فى غيبوبة و لفظ انفاسه الاخيرة بمستشفى "أرجونتوى بعد يومين.

و قال تقرير المستشفى بعد تشريح الجثمان ان وفاته جاءت إثر تعرضه لمشاكل صحية متعلقة بالقلب و نسبة الكحول فى الدم الا ان تقريرا أخر كشف عن إصابته ب 20 كدمة بعضها يبلغ عرضها 17 سم.

ورأت المحكمة الاوروبية انه تم التعامل بأهمال مع حالة على زيرى أثناء تواجده بمركز الشرطة و انه لم يتم اتخاذ الخطوات الواجبة لتجنب خطر الوفاة.

و كان القضاء الفرنسي، بعد ثلاث سنوات تحقيق فى هذه القضية، قرر عدم ملاحقة الشرطيين الذين قاموا بعملية الإعتقال فى ظل عدم حدوث عنف متعمد قد يكون أدى الى وفاة مباشرة او غير مباشرة.

كما أن محكمة "رين" غرب فرنسا رأت أن الشرطة استخدمت القوة الضرورية فقط للسيطرة على الموقف.

و يشار إلى انها المرة الثالثة خلال بضع اسابيع التى تدين فيها المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان فرنسا فى حالات عنف للشرطة تعود إلى نحو عشر سنوات.