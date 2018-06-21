محامى بطلة كليب "عندى ظروف": شيما خرجت من السجن وهتغنى تانى

كتب كريم صبحى

قال علاء الحلوانى محامى المطربة شيما، إن موكلته غادرت سجن النساء وعادت إلى منزلها بمدينة طنطا بعد قضاء أكثر من نصف مدة حبسها.

وأضاف فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن موكلته شيما ستعود للغناء مرة أخرى، مشيرا إلى أنها تم خداعها فى تصوير كليب "عندى ظروف" الذى تسبب فى حبسها وستصور كليبات ليس بها أى أشياء خارجة عن الذوق العام.

وكانت محكمة جنح مستأنف النزهة خففت حبس المطربة "شيما" من عامين إلى سنة، بتهمة نشر فيديو خادش للحياء، بتخفيف الحكم لعام واحد.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمباحث الآداب، ألقت القبض على المغنية "شيما" فى شهر نوفمبر من العام الماضى فى اتهامها بإثارتها الغرائز الجنسية بأغنية "عندى ظروف".

وأدلت شيما باعترافات تفصيلية أمام معتز زكريا وكيل النائب العام، وقالت إنها كانت تقيم بمدينة طنطا، وبعد وفاة والدها قررت السفر مع والدتها إلى القاهرة، بحثًا عن العمل للإنفاق على نفسها ومساعدة والدتها.

وأضافت المتهمة، أنها كانت تحلم بالشهرة، وقررت الدخول فى مجال التمثيل والموديلز، وكانت البداية عندما شاركت فى مسابقة "أراب آيدول" ثم صورت فيديو كليب "سونة".

وبمواجهة النيابة للمتهمة بكليب "عندى ظروف"، أقرت أنها من تظهر فيه، ولكنها لم تكن تعلم أنه سيثير كل هذه الضجة، مشيرة إلى أنها كانت أداة فى يد المخرج، الذى كان يوجهها ويطلب منها أداء استعراضات.