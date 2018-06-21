video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 02:04 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

مجلة عالمية: مصر متفردة وترتدى تاج الشرق الأوسط للغاز الطبيعى

الخميس، 21 يونيو 2018 12:26 م
مجلة عالمية: مصر متفردة وترتدى تاج الشرق الأوسط للغاز الطبيعى غاز طبيعى - صورة أرشيفية
كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق

قالت مجلة "بتروليوم إيكونومست"، المختصة بشئون الطاقة فى العالم، إنه فى ظل تزايد الإنتاج المصرى من الغاز الطبيعى المسال، بوتيرة سريعة، فأن مصر ترتدى تاج الشرق الأوسط للغاز الطبيعى المسال.

 

وأشارت المجلة، على موقعها الإلكترونى، الخميس، إلى أنه عند الحديث عن منطقة شرق البحر المتوسط والإشارة إلى الغاز الطبيعى المسال، يتبادر إلى الذهن أمر واحد فقط وهو مصر.

 

وتضيف أن دول مثل قبرص واليونان وإسرائيل ولبنان، ربما يقضون وقتا فى المناقشات الخاصة بتطوير مرافق الغاز الطبيعى المسال فى المستفبل، بينما مصر فى وضع مريح وفريد إقليميا من حيث وجود محطتين تعملان بالفعل.

 

وأضافت المجلة التى تغطى شئون الطاقة منذ عام 1934، أن مصر تتمتع بسهولة الوصول إلى احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعى الخاص بها فى البر والبحر، ويمكن أن تبدأ قريبا فى الحصول على كميات إضافية من بعض جيرانها. وتعتبر مصانع مصر للغاز الطبيعى المسال فى إدكو شرق الإسكندرى ودمياط وغرب بورسعيد، من الأصول القيمة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس حى دار السلام يطالب السكان بسرعة التعاقد على توصيل الغاز الطبيعى

الصحف المصرية: حركة المحافظين فى الطريق قريبًا.. "العصا الإلكترونية" لمواجهة لجان الشغب فى الثانوية.. 105 مليارات قدم يوميا زيادة بإنتاج الغاز الطبيعى.. تسلم الشريحة الرابعة من قرض "صندوق النقد" أواخر يوليو

وزير البترول يعقد اجتماعا لبحث زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى

مصر

الغاز الطبيعى

غاز شرق المتوسط

غاز طبيعى




لا تفوتك
القوات المسلحة تعلن القضاء على 32 تكفيريا بالعملية سيناء

القوات المسلحة تعلن القضاء على 32 تكفيريا بالعملية سيناء

مقتل وإصابة 15 شرطيا أفغانيا فى هجومين منفصلين جنوب وشمال البلاد

مقتل وإصابة 15 شرطيا أفغانيا فى هجومين منفصلين جنوب وشمال البلاد

رئيس امتحانات الثانوية العامة: لجان الغش بالثانوية موجودة منذ زمن.. ويؤكد: اتخذنا إجراءات قوية لمواجهتها والتضييق عليها.. رضا حجازى: نتوقع حرمان أكثر من 80 طالبا من الامتحان لمدة عامين وأقل بسبب الغش

رئيس امتحانات الثانوية العامة: لجان الغش بالثانوية موجودة منذ زمن.. ويؤكد: اتخذنا إجراءات قوية لمواجهتها والتضييق عليها.. رضا حجازى: نتوقع حرمان أكثر من 80 طالبا من الامتحان لمدة عامين وأقل بسبب الغش

صور.. حملة أمنية على الميادين لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.. "مرور أسيوط": سحب رخص 21 تاكسى طلب قائدها أجرة زائدة من المواطنين.. وضبط 113 سيارة ملاكى تعمل بأجر.. والمحافظ: حملات مستمرة على مواقف نقل الركاب

صور.. حملة أمنية على الميادين لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.. "مرور أسيوط": سحب رخص 21 تاكسى طلب قائدها أجرة زائدة من المواطنين.. وضبط 113 سيارة ملاكى تعمل بأجر.. والمحافظ: حملات مستمرة على مواقف نقل الركاب

"شبيجل" الألمانية تعتذر لمنتخب روسيا..تعرف على السبب

"شبيجل" الألمانية تعتذر لمنتخب روسيا..تعرف على السبب

ليكى فى البنطلونات الواسعة.. 4 موديلات عملية اختارى اللى يناسبك منها

ليكى فى البنطلونات الواسعة.. 4 موديلات عملية اختارى اللى يناسبك منها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة