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الخميس، 21 يونيو 2018 01:00 م
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لافروف وجوتيريس يناقشان الاتفاق النووى الإيرانى والمسألة الكورية

الخميس، 21 يونيو 2018 11:43 ص
لافروف وجوتيريس يناقشان الاتفاق النووى الإيرانى والمسألة الكورية لافروف
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قالت وكالة تاس الروسية للأنباء إن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ناقشا في موسكو اليوم الخميس الاتفاق النووى الإيرانى وتقدم الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن جوتيريش قوله إن روسيا والأمم المتحدة تعملان على تنفيذ اتفاقات بشأن عملية السلام فى سوريا كانت قد نوقشت خلال اجتماع في مدينة سوتشى الروسية هذا العام.

وفي يناير اتفق المشاركون فى مؤتمر استضافته روسيا فى سوتشى بهدف التوصل إلى سلام في سوريا على إنشاء لجنة لإعادة صياغة الدستور السورى تعمل من جنيف.


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