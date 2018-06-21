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كيم وشى يتفقان على تعزيز التعاون "الاستراتيجى والتكتيكى"

الخميس، 21 يونيو 2018 09:15 ص
كيم وشى يتفقان على تعزيز التعاون "الاستراتيجى والتكتيكى" الرئيس الصينى وزعيم كوريا الشمالية
رويترز
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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الخميس، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الصينى شى جين بينج بحثا إجراءات تعزيز التعاون "الاستراتيجى والتكتيكى" بين البلدين خلال لقاء ثان جمعهما أمس.

جاء الاجتماع فى اليوم الثانى والأخير من زيارة الزعيم الكوري الشمالي لبكين، حيث أطلع الرئيس الصينى على تفاصيل القمة التي جمعته بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب في سنغافورة الأسبوع الماضى.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إنهما تبادلا "وجهات نظر مهمة" بشأن الموقف الحالى و"الجديد".

وكانت تقارير في وسائل إعلام كورية شمالية أفادت أن كيم وشى توصلا يوم الثلاثاء إلى تفاهم بشأن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووى بعد أن بحثا نتائج القمة بين كيم وترامب.


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