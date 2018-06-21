"كيما": زيادة رأس المال إلى 4.3 مليار جنيه

كتب عبد الحليم سالم

قالت شركة كيما فى بيان للبورصة اليوم، إن مشروع التطوير من المتوقع أن ينتج 1200 طن أمونيا يوميا و1570 طن يوريا، كما تم تأجيل تأهيل مبنى السماد وليس إلغاء المشروع.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة اليوم الخميس، إنه سيتم توقيع عقد الغاز بنحو 1.3 مليون متر مكعب يوميا الفترة المقبلة، كما ذكرت الشركة أن تكلفة المشروع بلغت 11.6 مليار جنيه، وتم صرف 7.8 مليار جنيه منها.

وقررت الجمعية العامة غير العادية، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية، وبحضور المهندس عيد الحوت رئيس مجلس إدارة شركة كيما، تعديل رأس المال فى موازنة العام المالى 2018-2019، لتصبح 4.3 مليار جنيه، بدلا من 4.2 مليار جنيه، والموافقة على زيادة رأس المال من 3.21 مليار جنيه إلى 4.3 مليار جنيه كما تم إضافة فقرة للنظام الاساسى انه يجوز للشركة ممارسة النشاط العقارى.