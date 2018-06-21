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الخميس، 21 يونيو 2018 05:06 م
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كشف لغز مقتل سائق توك توك بالسنبلاوين.. عاطل حاول سرقة تليفونه فقتله

الخميس، 21 يونيو 2018 04:05 م
كشف لغز مقتل سائق توك توك بالسنبلاوين.. عاطل حاول سرقة تليفونه فقتله جثة
الدقهلية شريف الديب
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تمكن ضباط  مباحث مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، من كشف لغز العثور على جثة سائق توتوك ثاني أيام العيد مقتولا وبجسده عدة طعنات، بعد ان تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بغرض الاستيلاء على تليفون محمول المجني عليه.

وكان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من  العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ الى العقيد عصام رضوان مأمور مركز شرطة السنبلاوين بعثور الأهالي على جثة سائق توك توك مقتولا في ظروف غامضة بناحية طريق المرور بالمدينة.

وعلى الفور انتقل مأمور المركز، والرائد أحمد فريد، رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة لشاب يدعى "شعبان. م"، 22 سنة سائق توك توك مقيم قرية بشمس التابعة لدائرة المركز، وبجواره التوك التوك الخاص به وبه طعنه نافذة بالصدر وملقى بجوار المقلب القديم.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد احمد شوقي رئيس مباحث المديرية ،   وتم التحفظ على الجثمان ونقله إلى مستشفى السنبلاوين المركزي، وباشرت النيابة التحقيق بالحادث حيث طلب مدير النيابة تقرير الطب الشرعي، وتحريات المباحث حول الواقعة، وأسباب تواجد المجني عليه بالمنطقة وعثرت المباحث على كل متعلقات المجني عليه بحوزته واعترف المتحري عنه، في محضر الشرطة بتفاصيل الواقعة.

وتوصلت التحريات و الفحص ان وراء الواقعة عاطل قام باستدرج المجني عليه، وركب معه من ميدان القنطرة حتى المنشية الجديدة من أجل سرقة تليفونه المحمول إلا أنه قاومه فطعنه بألة حادة "سكين" وفر هاربا.


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