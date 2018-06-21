video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 02:04 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

كشف لغز العثور على سائق مقتول بالدقهلية وسرقة سيارته التاكسي

الخميس، 21 يونيو 2018 12:21 ص
كشف لغز العثور على سائق مقتول بالدقهلية وسرقة سيارته التاكسي اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن الدقهلية ، من ضبط مرتكيى واقعة مقتل سائق تاكسى من القاهرة، وإلقاء جثته على الطريق بناحية بلقاس، وسرقة سيارته.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديريه، اأه بشأن العثور على جثة لشخص مجهول فى العقد السادس من العمر يرتدى ملابسه كاملة وبه إصابات عبارة عن طعنات بالصدر، على الطريق الترابى الموازى لترعة عمار أمام قرية " عصفور" دائرة المركز ، والعثور بحوزته على مبلغ مالى  900 جنيه ، هاتف محمول " وما قررته النيابة العامة من إنتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان المتوفى لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

 وعلى الفور وجه العميد أحمد شوقى رئيس مباحث المديريه، بتشكيل فريق بحث ، بالاشتراك مع الرائد حسام عبد المنعم رئيس مباحث بلقاس، حيث أسفرت جهوده عن تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه يُدعى أحمد ر. أ.س64 سائق ، ومقيم شارع عبدالتواب هيكل دائرة قسم مصر القديمة - القاهرة قائد السيارة رقم " ل ق هـ 217 تاكسى عداد "

كما أسفرت تحرياته إلى أن مرتكبى الواقعة كلاً من محمد ج. ع. س29 عاطل , ومقيم " 15 مايو " القاهرة ، والسابق إتهامه فى 7 قضايا  " سرقة مسكن ، مخدرات ، سلاح أبيض ، سُكر بالطريق ، تبديد ، ضرب ، إستيلاء على كهرباء "، وإبراهيم ف. م.س31 عامل تشغيل بالشركة القومية للأسمنت ومقيم منطقة " المساكن الإقتصادية " حلوان بتاريخ اليوم وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول حال قيادته سيارة المجنى عليه ، بدائرة المركز .

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات إعترف بصحتها وإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثانى ، حيث قاما بإستدراج المجنى عليه بحجة توصيلهما إلى مدينة جمصة وأمام قرية " عصفور " قاما بإستيقافه وإقصائه عن مقود السيارة.

وحال إستغاثته ، قام بطعنه عدة طعنات بألة حادة " مطواه " حتى فارق الحياة , وتخلصا من الجثة بإلقائها بمكان العثور وأضاف أن المتهم الثانى من مواليد مركز بلقاس وإنصرافه عقب الواقعةمتوجها لأحد أقاربه ، تم التحفظ على السيارة على ذمة تصرفات النيابة العامة ، جارى العرض على النيابة العامة 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عامل يحاول الانتحار بتناول قرص سام لخلافات مع خطيبته بالدقهلية

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار الحوادث

اخبار مصر

مركز بلقاس

مقتل سائق تاكسي




لا تفوتك
رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

الداخلية: ضبط القائمين على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمواقع التواصل

الداخلية: ضبط القائمين على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمواقع التواصل

مصرى ولا أجنبى .. خبراء الكرة يختارون المدير الفنى الجديد للفراعنة.. مبروك: المدرب الوطنى له تاريخ على مستوى القارة والمونديال.. عرابى: المستوى يحسم هوية خليفة كوبر.. والسيد: تحديد الأهداف أهم من الاختيار

مصرى ولا أجنبى .. خبراء الكرة يختارون المدير الفنى الجديد للفراعنة.. مبروك: المدرب الوطنى له تاريخ على مستوى القارة والمونديال.. عرابى: المستوى يحسم هوية خليفة كوبر.. والسيد: تحديد الأهداف أهم من الاختيار

6 قرارات مهمة للحكومة الجديدة بأولى اجتماعتها.. وزير البترول: نسعى لاستخدام المواطنين بنزين 95 لملائمته السيارات الحديثة.. وزيادة أخيرة العام المقبل.. ونائب وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة بالموازنة 13%

6 قرارات مهمة للحكومة الجديدة بأولى اجتماعتها.. وزير البترول: نسعى لاستخدام المواطنين بنزين 95 لملائمته السيارات الحديثة.. وزيادة أخيرة العام المقبل.. ونائب وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة بالموازنة 13%

رسميا.. المغرب أول منتخب يودع كأس العالم 2018

رسميا.. المغرب أول منتخب يودع كأس العالم 2018

بلاغ للنائب العام ضد أحمد سعد يتهمه بإحداث الفتنة عقب تحريك أسعار المحروقات

بلاغ للنائب العام ضد أحمد سعد يتهمه بإحداث الفتنة عقب تحريك أسعار المحروقات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة