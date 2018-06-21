كشف لغز العثور على سائق مقتول بالدقهلية وسرقة سيارته التاكسي

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن الدقهلية ، من ضبط مرتكيى واقعة مقتل سائق تاكسى من القاهرة، وإلقاء جثته على الطريق بناحية بلقاس، وسرقة سيارته.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديريه، اأه بشأن العثور على جثة لشخص مجهول فى العقد السادس من العمر يرتدى ملابسه كاملة وبه إصابات عبارة عن طعنات بالصدر، على الطريق الترابى الموازى لترعة عمار أمام قرية " عصفور" دائرة المركز ، والعثور بحوزته على مبلغ مالى 900 جنيه ، هاتف محمول " وما قررته النيابة العامة من إنتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان المتوفى لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وعلى الفور وجه العميد أحمد شوقى رئيس مباحث المديريه، بتشكيل فريق بحث ، بالاشتراك مع الرائد حسام عبد المنعم رئيس مباحث بلقاس، حيث أسفرت جهوده عن تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه يُدعى أحمد ر. أ.س64 سائق ، ومقيم شارع عبدالتواب هيكل دائرة قسم مصر القديمة - القاهرة قائد السيارة رقم " ل ق هـ 217 تاكسى عداد "

كما أسفرت تحرياته إلى أن مرتكبى الواقعة كلاً من محمد ج. ع. س29 عاطل , ومقيم " 15 مايو " القاهرة ، والسابق إتهامه فى 7 قضايا " سرقة مسكن ، مخدرات ، سلاح أبيض ، سُكر بالطريق ، تبديد ، ضرب ، إستيلاء على كهرباء "، وإبراهيم ف. م.س31 عامل تشغيل بالشركة القومية للأسمنت ومقيم منطقة " المساكن الإقتصادية " حلوان بتاريخ اليوم وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول حال قيادته سيارة المجنى عليه ، بدائرة المركز .

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات إعترف بصحتها وإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثانى ، حيث قاما بإستدراج المجنى عليه بحجة توصيلهما إلى مدينة جمصة وأمام قرية " عصفور " قاما بإستيقافه وإقصائه عن مقود السيارة.

وحال إستغاثته ، قام بطعنه عدة طعنات بألة حادة " مطواه " حتى فارق الحياة , وتخلصا من الجثة بإلقائها بمكان العثور وأضاف أن المتهم الثانى من مواليد مركز بلقاس وإنصرافه عقب الواقعةمتوجها لأحد أقاربه ، تم التحفظ على السيارة على ذمة تصرفات النيابة العامة ، جارى العرض على النيابة العامة