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فيديو.. نجاح ركاب صينيين فى إيقاف أتوبيس بعد أن أغمى على السائق

الخميس، 21 يونيو 2018 05:39 م
فيديو.. نجاح ركاب صينيين فى إيقاف أتوبيس بعد أن أغمى على السائق لحظة إغماء السائق
كتب: هانى محمد
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نشرت صحيفة "Global Times" فيديو على صفحتها على "تويتر"، نجاح راكبين اثنين، فى إيقاف حافلة عامة لنقل الركاب  فى الصين كانا من ضمن ركابها، بعد أن أغمى على سائقها أثناء القيادة.

 

وتضمن الفيديو، الذى سجلته الكاميرا المعلقة فى مقدمة الحافلة، لحظة فقدان السائق لوعيه وانحراف الحافلة عن طريقها، وبعد عدة ثوان اقترب راكبان من السائق المغمى عليه، قفز أحدهما إلى مقعد القيادة وقام على الفور بتصحيح مسار الحافلة ثم تمكن من إيقافها.


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