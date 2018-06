فيديو.. نجاح ركاب صينيين فى إيقاف أتوبيس بعد أن أغمى على السائق

نشرت صحيفة "Global Times" فيديو على صفحتها على "تويتر"، نجاح راكبين اثنين، فى إيقاف حافلة عامة لنقل الركاب فى الصين كانا من ضمن ركابها، بعد أن أغمى على سائقها أثناء القيادة.

وتضمن الفيديو، الذى سجلته الكاميرا المعلقة فى مقدمة الحافلة، لحظة فقدان السائق لوعيه وانحراف الحافلة عن طريقها، وبعد عدة ثوان اقترب راكبان من السائق المغمى عليه، قفز أحدهما إلى مقعد القيادة وقام على الفور بتصحيح مسار الحافلة ثم تمكن من إيقافها.

Timely rescue: A passenger saved nearly 30 lives by taking over the steering wheel of a speeding coach after finding its driver suffering from a sudden stroke. All passengers are safe and the driver is now in stable condition. pic.twitter.com/okN5jBAjcL