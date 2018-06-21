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فيديو.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان مدرسة التوفيقية بشبرا لأداء امتحان التفاضل

الخميس، 21 يونيو 2018 08:56 ص
فيديو.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان مدرسة التوفيقية بشبرا لأداء امتحان التفاضل امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب محمود راغب
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بدأ منذ قليل، توافد طلاب الثانوية العامة، على لجان مدرسة التوفيقية بشبرا بمحافظة القاهرة، لأداء امتحان مادة التفاضل والتكامل لطلاب شعبة الرياضيات .



وتجمع الطلاب أمام بوابات المدرسة وأولياء أمورهم تمهيدا لفتح اللجان والسماح لهم بالدخول لأداء الامتحان.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة فى مصر بدأت الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر  قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل  مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
 


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الثانوية العامة

الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

تسريب امتحان مادة التفاضل والتكامل

امتحان التفاضل والتكامل 2018

امتحان التفاضل 2018




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