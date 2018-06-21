video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 12:57 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو.. إيرانى يتسول ويجمع أموالا بـ"كيس" فى طائرة تابعة للخطوط القطرية

الخميس، 21 يونيو 2018 11:12 ص
فيديو.. إيرانى يتسول ويجمع أموالا بـ"كيس" فى طائرة تابعة للخطوط القطرية طائرة قطرية
كتب: أحمد علوى
إضافة تعليق

رصدت صحيفة ديلى ميل البريطانية مقطع فيديو على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية، يظهر فيه رجل إيرانى متسول يحمل بيده حقيبة بلاستيكية لجمع الأموال فيها عن طريق التسول.

وقالت الصحيفة ذاتها، هذا المقطع المصور تم التقاطه على متن طائرة الخطوط القطرية وهى تستعد للإقلاع من مطار الدوحة إلى مدينة شيراز الإيرانية، والتقطه أحد الركاب الذى استغرب الأمر.

 

وبحسب المقطع، ظهر رجل متوسط العمر يرتدى عمامة، ووقف فى الممر بين الركاب يمد يده بكيس وهو يطلب من الركاب إمداده بالأموال، وفى الحال اندفع طاقم الضيافة على الطائرة محاولًا تنبيه الراكب إلى ضرورة الجلوس من أجل إقلاع الطائرة.

 

ويشار إلى أنه رغم غرابة الموقف إلى أن بعض الركاب مد يده له بالنقود، ووضعها فى الكيس وسط إلحاح الطاقم على جلوس الرجل.

 

وكشف الصحيفة أن الرجل من الجنسية الإيرانية ولم يعرف المزيد عنه.

 

وعلقت الصحيفة قائلة، "تبلغ قيمة التذكرة على متن القطرية نحو 400 جنيه إسترلينى؛ فكيف حصل على ثمنها؟".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خسائر الخطوط الجوية القطرية تجبر الشركة على إلغاء رحلاتها الجوية

أ ف ب: "أمريكان أيرلاينز" تنهى شراكتها مع "الخطوط الجوية القطرية"

قطر ايران

ايرانى يتسول فى طائرة

التسول

ديلى ميل

الخطوط الجوية القطرية

اخبار العالم




لا تفوتك
القوات المسلحة تعلن القضاء على 32 تكفيريا بالعملية سيناء

القوات المسلحة تعلن القضاء على 32 تكفيريا بالعملية سيناء

مقتل وإصابة 15 شرطيا أفغانيا فى هجومين منفصلين جنوب وشمال البلاد

مقتل وإصابة 15 شرطيا أفغانيا فى هجومين منفصلين جنوب وشمال البلاد

رئيس امتحانات الثانوية العامة: لجان الغش بالثانوية موجودة منذ زمن.. ويؤكد: اتخذنا إجراءات قوية لمواجهتها والتضييق عليها.. رضا حجازى: نتوقع حرمان أكثر من 80 طالبا من الامتحان لمدة عامين وأقل بسبب الغش

رئيس امتحانات الثانوية العامة: لجان الغش بالثانوية موجودة منذ زمن.. ويؤكد: اتخذنا إجراءات قوية لمواجهتها والتضييق عليها.. رضا حجازى: نتوقع حرمان أكثر من 80 طالبا من الامتحان لمدة عامين وأقل بسبب الغش

صور.. حملة أمنية على الميادين لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.. "مرور أسيوط": سحب رخص 21 تاكسى طلب قائدها أجرة زائدة من المواطنين.. وضبط 113 سيارة ملاكى تعمل بأجر.. والمحافظ: حملات مستمرة على مواقف نقل الركاب

صور.. حملة أمنية على الميادين لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.. "مرور أسيوط": سحب رخص 21 تاكسى طلب قائدها أجرة زائدة من المواطنين.. وضبط 113 سيارة ملاكى تعمل بأجر.. والمحافظ: حملات مستمرة على مواقف نقل الركاب

"شبيجل" الألمانية تعتذر لمنتخب روسيا..تعرف على السبب

"شبيجل" الألمانية تعتذر لمنتخب روسيا..تعرف على السبب

ليكى فى البنطلونات الواسعة.. 4 موديلات عملية اختارى اللى يناسبك منها

ليكى فى البنطلونات الواسعة.. 4 موديلات عملية اختارى اللى يناسبك منها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة