فيديو.. إيرانى يتسول ويجمع أموالا بـ"كيس" فى طائرة تابعة للخطوط القطرية

كتب: أحمد علوى

رصدت صحيفة ديلى ميل البريطانية مقطع فيديو على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية، يظهر فيه رجل إيرانى متسول يحمل بيده حقيبة بلاستيكية لجمع الأموال فيها عن طريق التسول.

وقالت الصحيفة ذاتها، هذا المقطع المصور تم التقاطه على متن طائرة الخطوط القطرية وهى تستعد للإقلاع من مطار الدوحة إلى مدينة شيراز الإيرانية، والتقطه أحد الركاب الذى استغرب الأمر.

وبحسب المقطع، ظهر رجل متوسط العمر يرتدى عمامة، ووقف فى الممر بين الركاب يمد يده بكيس وهو يطلب من الركاب إمداده بالأموال، وفى الحال اندفع طاقم الضيافة على الطائرة محاولًا تنبيه الراكب إلى ضرورة الجلوس من أجل إقلاع الطائرة.

ويشار إلى أنه رغم غرابة الموقف إلى أن بعض الركاب مد يده له بالنقود، ووضعها فى الكيس وسط إلحاح الطاقم على جلوس الرجل.

وكشف الصحيفة أن الرجل من الجنسية الإيرانية ولم يعرف المزيد عنه.

وعلقت الصحيفة قائلة، "تبلغ قيمة التذكرة على متن القطرية نحو 400 جنيه إسترلينى؛ فكيف حصل على ثمنها؟".