غرفة عمليات "التنمية المحلية" تواصل متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

كتب محمود عثمان

تابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء محمود شعراوى، مع مختلف المحافظات تطبيق تعريفة الركوب الجديدة عقب تحريك أسعار البنزين حيث تواجد محافظ كفر الشيخ بالمواقف لمتابعة تطبيق التعريفة واستمع لشكاوى المواطنين وطالب بالإبلاغ عن أى سائق يخالف التعريفة، في حين ذكرت وزارة التنمية المحلية قيام محافظ الدقهلية بسحب رخص 12 تاكسى وإيقاف ترخيصهم لعدم تشغيل العداد ومحاولة ابتزاز المواطنين وعدم الالتزام.

بينما شهدت محافظة سوهاج، حملات مكبرة للمرور ومتابعة سير العمل بالتعريفة الجديدة بمواقف ومحطات الوقود بمركز المنشاة والتشديد على الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة للمواقف والتصدى لأى مخالفات أو زيادات فى التعريفة المقررة، في حين شهدت مواقف الغردقة بمحافظة البحر الأحمر اليوم الخميس هدوء والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة.



تشديد الرقابة على المواقف والتعاون مع المواطنين بكفر الشيخ طبقا لوزارة التنمية المحلية، تابع اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، تطبيق التعريفة الجديدة لنقل الركاب بعدد من مواقف سيارات الأجرة بمجمع المواقف، وسيارات التاكسى والسرفيس، وذلك للتأكد من مدى انضباط حركة نقل الركاب، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة للمواصلات، وإعلان تعريفة الركاب بالموقف العمومى، وتشديد الرقابة، وضبط أى مخالفات من السائقين، على كافة الخطوط طبقا لتعريفة الركوب المقررة بعد تحريك اسعار المواد البترولية والغاز الطبيعى.

وأكد محافظ كفر الشيخ على مراجعة وضع ملصقات التعريفة الجديدة على السيارات، واللوحات الإرشادية، داخل المواقف، والتعاون مع المواطنين وحل مشاكلهم، وذلك بحضور قيادات المحافظة والمرور، حيث استمع محافظ كفرالشيخ، إلى قائدى السيارات والمواطنين حول تطبيق التعريفة الجديدة، وناشد محافظ كفرالشيخ، المواطنين، بالإبلاغ عن أى تجاوزات يقوم بها قائدو مركبات نقل الركاب، تخالف التعريفة المقررة، لنقل الركاب بين المحافظة والمحافظات الاخرى، ومراكز وقرى المحافظة، على الخط الساخن 114، والرقم 15333، والرقم 0473220792 ، بالإضافة الى خدمة الواتس آب على الرقم 01159080748 والصفحة الرسمية للمحافظة " كفرالشيخ نيوز " لتلقى استغاثات وطلبات المواطنين، والابلاغ عن أى مخلفات من شأنها الإضرار بالصالح العام.

وأكد المحافظ استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى بالمواقف على مستوى المحافظة، ومتابعة الموقف اول باول من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المنعقدة بشكل دائم وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، وكلف رؤساء الوحدات المحلية، وإدارة المواقف والاجهزة المعنية من المرور ومباحث المرور والتموين ومباحث التموين، بالانتشار وتكثيف الحملات على المواقف ومحطات الوقود ومستودعات الغاز، وحصر ورصد الكميات الموجودة من المحروقات واسطوانات الغاز، بالأسعار السابقة، وتحصيل الفروق طبقا للأسعار الجديدة لصالح الهيئة العامة للبترول لتذهب لخزينة الدولة.

منع ابتزاز السائقين للمواطنين بالدقهلية وسحب رخصة 12 تاكسيا أما في محافظة الدقهلية، فقاد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، مع الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حملة تفتيش مرورية على سيارات التاكسي والسرفيس بشوارع وميادين مدينة المنصورة، شملت مناطق الاستاد، شارع الجيش، شارع الجمهورية، شارع قناه السويس، منطقه الجامعة، شارع جيهان، واستمرت الحملة حتى الساعة 2 صباحاً.

واستوقف المحافظ، العديد من سيارات التاكسى والسرفيس وأجرى حوارات مع المواطنين أطمئن منهم على مدى التزام قائدى التاكسى بتشغيل العداد والمحاسبة وفقا للتعريفة التى تم إقرارها من قبل المحافظة، كما أجرى حوارات مع المواطنين مستقلى سيارات السرفيس ليطمئن على مدى التزام السائقين بخطوط السير المحددة والالتزام بالتعريفة المقررة.

وقام الشعراوي، خلال حملته المرورية، بسحب رخصة 12 تاكسي عداد وإيقاف ترخيصهم لعدم تشغيل العداد وعدم التزامهم ومحاوله ابتزاز المواطنين واستغلال حاجتهم بطلب أجرة زياده عن التعريفة المقررة، مؤكدا أن الدولة من خلال أجهزتها التنفيذية بالمحافظة حريصة كل الحرص على تطبيق التعريفة المقررة وتنفيذ القانون بكل الحسم والحزم عملا على راحه المواطنين وعدم السماح باستغلالهم.



حملات مكبرة على المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة بسوهاج أما محافظة سوهاج، فشهدت حملات مكبرة للمرور ومتابعة سير العمل بالتعريفة الجديدة بمواقف ومحطات الوقود بمركز المنشاة، حيث قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة قامت بأعمال المتابعة والمرور علي مختلف مواقف المركز لمتابعة سير العمل بالتعريفة الجديدة ومتابعة محطات الوقود، مشددا على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة وتكثيف حملات المرور على المواقف المختلفة للتأكد من انتظام سير العمل بالتعريفة الجديد دون استغلال من السائقين، والعمل على رفع العبء عن كاهل المواطنين ، والتأكد من وضع لافتات بالتعريفة الجديد على مداخل ومخارج المواقف .