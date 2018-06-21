عميد طب الأزهر: تخصيص 60 مليون جنيه لتطوير الرعاية المركزة بمستشفى الحسين

كتبت أمل علام

قال الدكتور أحمد سليم عميد كلية الطب بجامعة الأزهر ، خلال مؤتمر منظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للسكتة الدماغية، إنه بصدد تطوير الرعاية المركزة بمستشفى الحسين الجامعى بتكلفة قدرها 60 مليون جنيه، حصلنا عليهم من لجنة الزكاة، بفضل تفهم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والذى يلبى لنا كل طلباتنا.

وأضاف أن تطوير هذه الرعاية سيشمل تطوير المكان وتقديم أحدث الأجهزة الطبية وتم عمل دراسة مبدئية واستقرينا على شركة معينة ستبدأ التطوير وسيتم الانتهاء منها خلال من 3 إلى 4 شهور وسيكون إضافة لطب الأزهر، وستكون دعما لوزارة الصحة وسيتم تخصيص 52 سرير لرعاية السكتة الدماغية والرعاية العامة ورعاية القلب.

وأضاف أن عدد 52 سرير ضاعف العدد الموجود حاليا وهو 25 سرير فقط ، حيث سيشارك فى حل حازمة الرعاية فى مصر بجزء بسيط موضحا أن هناك مشكلة كبيرة فى مصر وهى مشكلة الحضانات والرعاية المركزة وإن شاء الله سنحل بعض من الأزمة الموجودة فى الرعاية المركزة فى مصر .

وأشار إلى أن إصابة 300 ألف مريض بالسكتة الدماغية سنويا فى مصر يعتبر رقم مخيف ، ولابد ان نعرف كم شخص استطعنا علاجه، وما الخطة لعلاج باقى المرضى ، وحاليا نقوم بتطوير وحدة السكتة الدماغية والرعاية المركزة لاستقبال مرضى السكتة الدماغية بمستشفى الحسين الجامعى التابعة لجامعة الأزهر حيث سيتم إنشاء مركز عالمي لعلاج السكتة الدماغية بجامعة الأزهر .

يذكر أن المؤتمر شارك فيه 20 خبيرا عالميا من أمريكا وأوروبا ، إضافة لخبراء من الدول العربية.