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الخميس، 21 يونيو 2018 08:33 م
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عمومية "التمريض" توافق على عدم إجراء انتخابات تجديد نصفى

الخميس، 21 يونيو 2018 07:23 م
عمومية "التمريض" توافق على عدم إجراء انتخابات تجديد نصفى ممرضات - ارشيفية
كتبت آية دعبس
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نظمت النقابة العامة للتمريض الجمعية العمومية غير العادية، الأولى فى تاريخ نقابة التمريض، برئاسة الدكتوره كوثر محمود نقيب عام التمريض المصرى، ورئيس الإدارة المركزية للتمريض.
 
وتم افتتاح الجمعية العمومية غير العادية بعدد 670 عضو مسجل بكشوف النقابة، وأكدت نقيب التمريض أهمية دور التمريض، وأنها لن تيأس ولن يستقر لها بال دون الموافقة على حقوق التمريض من زيادة بدل العدوى وزيادة أجر النوبتجيات، والسهر وجميع حقوق التمريض العلمية والأدبية مطالبة الدولة بالوقوف وراء مطالب التمريض، من أجل بناء دولة مصرية قوية على سواعد شباب أصحاء.
 
وتم التصويت على تعديل بعض مواد القانون 115 لعام 1976، و التى من أهمها عدم إجراء انتخابات التجديد النصفى لأعضاء مجلس النقابة، حيث إن التجديد النصفى يكلف النقابة مبلغ يقدر بـ 2.5 مليون جنيه، وذلك للاستفادة من المبلغ لعمل نادى بالقاهرة والجيزة، ليكون النادى الأم للتمريض المصرى كله.
 
 وتم التصويت والموافقة على عدم عمل تجديد نصفى من قبل الجمعيه العموميه بالإجماع.
 

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عمومية التمريض

نقيب التمريض

انتخابات التمريض




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