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"عمليات المعلمين": امتحانات الثانوية العامة هذا العام تشهد انضباط غير مسبوق

الخميس، 21 يونيو 2018 04:19 م
"عمليات المعلمين": امتحانات الثانوية العامة هذا العام تشهد انضباط غير مسبوق خلف الزناتي - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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أكدت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أنها لم ترصد أى مشكلات أو اعتداءات على المعلمين أثناء أداء طلاب الثانوية العامة لامتحان مادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل.

وأوضحت غرفة عمليات النقابة أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام تشهد إنضباطاً وتنظيماً غير مسبوق إلى حد كبير، متمنية أن تمر أيام الامتحانات المتبقية على نفس الوتيرة دون حدوث مشكلات .

وأشارت غرفة العمليات إلى أنها تطمئن بشكل يومى على المراقبين والمصححين فى كل ربوع الجمهورية من خلال غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمحافظات.


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خلف الزناتي

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